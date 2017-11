Toyoty C-HR R-Tuned - 600 KM i napęd na przód

Wygląd koncepcyjnej Toyoty C-HR R-Tuned nie pozostawia wątpliwości co do celów jej twórców. Niskie zawieszenie, maska z włókna węglowego czy imponujący tylny spojler to wyraźny sygnał, że ten samochód jest naprawdę szybki. Potwierdzają to liczby – 600 KM mocy i przyspieszenie do 96 km/h w 2,9 s.

Toyota C-HR R-Tuned zadebiutowała na zakończonych niedawno targach SEMA 2017. Wcześniej została przetestowana na torze Willow Springs Raceway, na którym udowodniła swoje niesamowite osiągi, uzyskując czas okrążenia 1:25,22 - lepszy niż supersamochody, takie jak Lamborghini Aventador czy Porsche 911 GT3. Toyota C-HR R-Tuned jest najszybszym crossoverem na świecie, a być może także najszybszym samochodem z przednim napędem. Obecnie rozważane są plany przetransportowania jej do Europy, aby mogła podjąć próbę pobicia rekordu okrążenia na słynnym torze Nürburgring Nordschleife, ustanowiony dla samochodów z przednim napędem przez Hondę Civic Type R.

Jak powstała Toyota C-HR R-Tuned

Samochód został zaprojektowany i zbudowany przez firmę DG-Spec na zlecenie Toyoty USA. Ekstremalną modyfikację ułatwiła platforma TNGA - jednocześnie wyrafinowana i łatwa do adaptacji. Dzięki temu w kompaktowym crossoverze znalazło się miejsce na 600-konny tuningowany silnik.

Po serii podstawowych testów sprawdzających osiągi i możliwości jezdne seryjnej Toyoty C-HR, zespół DG-Spec zaczął od oczyszczenia wnętrza ze standardowego wyposażenia, aby przygotować miejsce na klatkę bezpieczeństwa. Po tej operacji z oryginalnego wyposażenia wnętrza do samochodu wróciła tylko deska rozdzielcza, a do wykończenia zastosowano pokrywy z włókna węglowego, dzięki czemu samochód mocno stracił na wadze.

Pod maską zamiast seryjnie montowanego w USA 2-litrowego silnika z bezstopniową skrzynią biegów CVT znalazł się 4-cylindrowy silnik 2AZ-FE o pojemności 2,4 litra z turbodoładowaniem, współpracujący z 5-stopniową skrzynią manualną. Silnik został wzmocniony, aby lepiej znosić większe ciśnienie z turbosprężarki. Zmiany objęły układ rozrządu, kute korbowody i tłoki, które redukują stopień sprężania do 9.0:1.



Potężny silnik o mocy 600 KM potrzebował wydajnego układu dolotowego, którego pracą zarządza jednostka sterująca AEM. Modyfikacji poddano także układ wydechowy i chłodzenia - wszystkie zmiany były dokładnie testowane na torze Willow Springs International Raceway.

Specyfikacja Toyoty C-HR R-Tuned

Silnik: 2AZ-FE 2,4 l DOHC, czterocylindrowy, 16-zaworowy, wyposażony w kute korbowody i tłoki 9.0:1, zawory ssące ze stali nierdzewnej, wydechowe z inconelu, wyścigowe sprężyny zaworów, tytanowe talerzyki oporowe, wyścigowe łożyska. Silentbloki Hasport. Specjalny chwyt powietrza, turbosprężarka Garrett GTX3076R Gen II z obudową turbiny 1.06 A/R, specjalny intercooler z rdzeniem Garrett, zawór upustowy sprężarki chłodzony cieczą, sportowy układ wydechowy. Specjalna wiązka przewodów, układ sterowania silnikiem i czujniki AEM, przestawiany regulator ciśnienia paliwa, wyścigowa pompa paliwowa, dwie chłodnice oleju, wyścigowa chłodnica.

Przekładnia: Pięciobiegowa, manualna Toyota E-series z kriogenicznie utwardzanymi i polerowanymi elementami, specjalne silentbloki Hasport, sprzęgło i koło zamachowe Centreforce, mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu OS Giken Super Lock, chłodnica przekładni z wentylatorem.

Podwozie: obręcze ze stopów lekkich 9×18" z oponami 275/35 R18 Toyo Proxes RR, wyścigowe zawieszenie z coiloverami Motion Control z zewnętrznymi zbiornikami i sprężynami Vogtland, regulowane tylne wahacze Progress Technology i regulowany tylny stabilizator poprzeczny. Czterotłoczkowe przednie hamulce Brembo z tarczami 355 mm i wyścigowymi klockami G-Loc, przewody hamulcowe ze stali nierdzewnej.

Zewnętrze: Wentylowana pokrywa silnika Kaminari z kompozytu zbrojonego włóknem węglowym, specjalne przednie i boczne tamy powietrzne oraz regulowany przedni rozdzielacz, regulowane tylne skrzydło z klapką Gurneya, specjalnie zaprojektowana winylowa dekoracja.

Wnętrze: specjalna, wspawana ośmiopunktowa klatka bezpieczeństwa, kubełkowe fotele Corbeau z sześciopunktowymi pasami bezpieczeństwa G-Force Pro Series, tablica przyrządów Racepak IQ3 z rejestracją danych oraz czujniki VNET.