Toyota stworzyła wózki widłowe na wodór

Dwa lata po rynkowej premierze wodorowego sedana Mirai, Toyota wprowadza kolejny pojazd wykorzystujący technologię ogniw paliwowych. W fabryce Motomachi w Toyota City w Japonii rozpoczęły pracę dwa wózki widłowe z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe.

Zdjęcie Toyota Mirai i wodorowy wózek widłowy /

Wózki widłowe o ładowności 2,5 tony są wyposażone w silnik elektryczny, zasilany energią produkowaną w ogniwach paliwowych w reakcji wodoru i tlenu. Ich zatankowanie trwa tylko 3 minuty, co powoduje, że są tak samo praktyczne w użyciu jak pojazdy spalinowe, jednak nie emitują żadnych spalin ani dwutlenku węgla. Dzięki temu, że zainstalowane w nich ogniwa paliwowe wytwarzają prąd, wózki widłowe mogą pełnić rolę zapasowego źródła energii. Pojazdy zostały wyprodukowane przez Toyota Industries Corporation.

Reklama

Toyota zamierza wymienić wszystkie wózki widłowe używane w jej fabrykach na pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi. W ten sposób firma zredukuje wpływ swoich zakładów na środowisko. W 2018 roku Toyota wprowadzi do użytku 20 takich urządzeń, zaś do 2020 roku ich łączna liczba wyniesie co najmniej 170 egzemplarzy.