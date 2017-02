Toyota Hilux Tonka – nowy monster truck powstanie w Australii

W zeszłym roku projektanci Toyota Australia zyskali światowy rozgłos dzięki koncepcyjnej Toyocie 86 Shooting Brake. Teraz zespół poszedł za ciosem i rozpoczął prace nad samochodem, który w każdym Australijczyku obudzi nostalgię za dzieciństwem. Hilux Tonka to zbudowany na bazie najpopularniejszego samochodu w Australii monster truck stylizowany na zabawkową ciężarówkę firmy Tonka.

Szkic Toyoty Hilux Tonka

Toyota Australia tworzy koncepcyjną wersję bardzo popularnego w Australii Hiluxa, inspirowaną zabawkową ciężarówką produkowaną przez firmę Tonka. Żółto-czarny monster truck będzie jedynym w swoim rodzaju prototypem, w pełni zdolnym do terenowej jazdy. Tym projektem Toyota Australia celebruje 80. rocznicę Toyoty i 70-lecie firmy Tonka.

Specjalne zawieszenie, koła i opony oraz znacznie zwiększony kąt natarcia zmienią Hiluxa w potężnego rock crawlera, który poradzi sobie w każdej piaskownicy dla dużych chłopców i dziewczynek. Grill, klapa bagażnika, nadkola i wzmocnienia drzwi zostaną wykonane specjalnie do tego modelu. Podstawą tuningu będzie Hilux 4x4 z podwójną kabiną w wersji SR5. Samochód będzie miał pod maską 2,8-litrowego diesla. Koncept Hilux Tonka odbędzie w tym roku trasę po salonach Toyoty w całym kraju.

"Nasz ekstremalny Hilux rozpali wyobraźnię zarówno dzieci, jak i dorosłych" - powiedział Nicolas Hogios, szef działu projektowania produktów Toyota Australia. - "Hilux to świetny samochód, który doskonale nadaje się na bazę do ekstremalnych przeróbek. W ogóle się nie ograniczaliśmy łącząc najpopularniejszy samochód w Australii z koncepcją Tonka. Rezultat będzie bardzo ekscytujący. Hilux Tonka to spełnienie marzeń australijskich dzieci".

Toyota Hilux

Toyota Hilux jest od 12 lat najpopularniejszym pick-upem 4x4 w Australii. Co więcej, w 2016 roku okazał się także najchętniej kupowanym samochodem na tym rynku. Toyota podkreśla, że australijski zespół projektantów odgrywa ważną rolę w przystosowywaniu modeli marki do lokalnych warunków i upodobań klientów.

To nie pierwsza współpraca między Toyotą i producentem zabawek Tonka, należącym do koncernu Funrise Toy Company. W 2015 roku na targach SEMA amerykański oddział japońskiego producenta pokazał koncepcyjną terenówkę. Był to bezkompromisowy samochód, który miał się sprawdzić w każdej off-roadowej przygodzie.

Toyota 4Runner Tonka