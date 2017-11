Tak wygląda książka za milion złotych. Jest o samochodach!

"Wszystkie pieniążki wydaje na książki" - to popularne ostatnio hasło nie jest wcale pustym sloganem dla fanatycznych miłośników Ferrari.

W ofercie słynnego domu aukcyjnego RM Sothebys pojawił się właśnie prawdziwy "biały kruk". To jeden z egzemplarzy, wydanej w 2011 roku przez wydawnictwo Kraken Opus, książki "The Official Ferrari Opus".

Licząca 852 strony księga to prawdziwa "biblia" dla miłośników włoskiego producenta. Ważące przeszło 30 kg (!) tomisko zawiera opisy wszystkich modeli firmy (drogowych i wyścigowych) oraz notki biograficzne wszystkich, reprezentujących Ferrari w sporcie motorowym, kierowców (począwszy od 1947 roku).

Bogato ilustrowaną księgę, zawierającą ponad 2 tys. fotografii, wydano nakładem zaledwie 400 egzemplarzy. Najtańsze z nich oferowane były za 4100 dolarów. Topowe edycje - Enzo Diamante (od 30 diamentów zdobiących logo mareki) - oferowano w oprawie z włókna węglowego.



Księgi zawierały podpisy ówczesnych kierowców Scuderia Ferrari - Fernando Alonso i Felipe Massa - i prezesa stajni: Luca di Montezemolo. Za topową, limitowaną edycję w momencie debiutu zapłacić trzeba było 275 tys. dolarów, czyli blisko milion złotych!

Biorąc powyższe pod uwagę, prognozowana cena wydaje się prawdziwą okazją. Zdaniem ekspertów księga zmieni właściciela za kwotę między 140 a 170 tys. dolarów.

"Bibila" Ferrari zlicytowana zostanie w przyszłym miesiącu, na imprezie organizowanej przez RM Sothebys w Nowym Jorku. Są chętni?