Tajemnicze linie na drodze. Wiesz co oznaczają?

Niedawno na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie pojawiły się nietypowe linie. Kierowcy zachodzą w głowę o co chodzi, a ZIKiT tłumaczy, że to część planu modernizacji tych ulic.

Dwie linie utworzyły pustą przestrzeń między buspasem, a pozostałymi pasami ruchu

Już w zeszłym roku pisaliśmy o tym, że krakowski Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu planuje wprowadzić spore zmiany na Alejach Trzech Wieszczów. Łukasz Franek, zastępca dyrektora ZIKiT ds. transportu, tłumaczył wtedy, że są plany poszerzenia istniejących buspasów oraz zmniejszenia dopuszczalnej prędkości z 70 do 50 km/h.

Zmiany te miał wejść w życie jesienią 2016 roku, ale dopiero teraz pojawiły się ich pierwsze oznaki w postaci dziwnych linii na drodze. Dwa pasy dla samochodów, zostały oddzielone od buspasa nie jedną, ale dwoma ciągłymi liniami, ze sporą między nimi przerwą. Pytanie tylko po co? Czyżby była to ścieżka dla rowerów? Łukasz Franek zapowiadał w zeszłym roku, że modyfikacje buspasów będą mogły pozwolić na udostępnienie ich również rowerzystom.

Okazuje się jednak, że faktyczna funkcja tych pasów jest zupełnie inna - będzie to powierzchnia wyłączona z ruchu. Jej zadaniem jest większe oddzielenie samochodów od autobusów, co ma poprawić komfort jazdy tych drugich. A dlaczego owa strefa buforowa nie wygląda jak powierzchnia wyłączona z ruchu? Łukasz Franek tłumaczy, że to wina... warunków atmosferycznych. Częste opady deszczu sprawiły, że drogowcy zdołali namalować jedynie pasy, a poprzeczne linie wypełniające przestrzeń między nimi mają się dopiero pojawić.