Sukces polskich studentów. Wygrali 100 tys. euro!

Zespół FUTUCITY z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie został jednym ze zwycięzców organizowanego przez firmę Valeo konkursu Valeo Innovation Challenge. Polscy studenci zwyciężyli w kategorii "nowe pomysły na wykorzystanie samochodów". Nagrodą było 100 tys. euro.

Zdjęcie Polacy wygrali 100 tys. euro /

Symboliczne czeki na pokaźną kwotę przekazał w czasie piątkowej uroczystości prezes i dyrektor generalny Valeo - Jacques Aschenbroich. Oprócz Polaków zwycięzcami Valeo Innovation Challenge zostali też studenci z Meksyku. Zespół CLEY z Uniwersytetu w San Luis Potosí wywalczył pierwsze miejsce w kategorii "innowacje technologiczne".

Pomysł Meksykanów polegał na wyposażeniu samochodu w system wytwarzania wodoru korzystający z energii odzyskiwanej w czasie hamowania. Wodór, miałby być następnie spalany razem z benzyną, co pozwoliłoby zmniejszyć zużycie paliwa. Valeo zamierza sprawdzić możliwości wykorzystania tej koncepcji - członkowie zespołu CLEY zaproszeni zostali do dalszej współpracy w ramach wspieranego przez firmę startupu.

Studenci z Krakowa nagrodzeni zostali za projekt pojazdu autonomicznego, który służyć ma nie tylko jako środek transportu osobistego, ale również jako... kapsuła sypialna. Pomysł polskiego zespołu mógłby zrewolucjonizować świat turystyki. Członkowie FUTUCITY proponują, by nocą samochód zmieniał się w - dostępne na żądanie - miejsce sypialne będące alternatywą chociażby dla hostelu.

Co ciekawe, na podium znalazła się też inna drużyna z Polski. Zespół SPMIP (Smart People Making It Possible) z Politechniki Warszawskiej zajął II miejsce w kategorii "innowacje technologiczne". Warszawscy studenci nagrodzeni zostali za system analizy stanu jezdni służący do wykrywania oblodzenia niewidzialnego gołym okiem i komunikowania ostrzeżeń w czasie rzeczywistym. Za swój pomysł otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. euro.

W czwartej edycji "Valeo Innovation Challenge", wzięło udział 1 628 zespołów studenckich reprezentujących 80 krajów i 748 uczelni. Ponad połowa drużyn (865 zespołów) pochodziła z Indii. Polskę reprezentowało dziewięć zespołów z sześciu uczelni.