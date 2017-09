Skąd wziął się nazwa Playboy?

Tematem nr 1 wśród gwiazd show-biznesu jest śmierć pomysłodawcy i wieloletniego redaktora naczelnego magazynu Playboy - Hugh Hefnera. Ekscentryczny milioner zmarł 27 września w Los Angeles w wieku 91 lat.

Zdjęcie . /

Mało kto wie, że związki międzynarodowego imperium stworzonego przez Hefnera z motoryzacją są ściślejsze, niż mogłoby się to wydawać.

Reklama

W powszechnej świadomości słowa Playboy i motoryzacja kojarzą się co najwyżej z przyznawaną przez redakcje magazynu nagrodą "Samochód roku Playboy’a". Mało kto wie jednak, że sama stworzona przez Hefnera gazeta zawdzięcza swoją nazwę firmie produkującej samochody!

W 1947 roku w Buffalo (Nowy Jork) powstała Playboy Automobile Company. Nie miała ona jednak nic wspólnego z Hefnerem, który w owym czasie dorabiał jako dziennikarz i studiował psychologię w Chicago.

Pierwszym modelem stworzonym przez Playboy Automobile Company był dwumiejscowy kabriolet, którego kształty przypominały nieco polską Syrenkę. Mierzące 4 m auto mieściło trójkę dorosłych pasażerów. Samochód napędzany był - dostarczanym przez Continentala - czterosuwowym, benzynowym silnikiem (z wałkiem rozrządu w kadłubie) generującym zaledwie 40 KM. W połączeniu z trzystopniową, ręczną skrzynią biegów ważące zaledwie 860 kg auto osiągało prędkość maksymalną 121 km/h i przyspieszało do 50 mph (80 km/h) w mozolne 17 sekund.

Niestety niewielkie kabrio z mikroskopijnym, jak na lokalne standardy silnikiem, nie przypadło go gustu Amerykanom. Firma Playboy Automobile Company w 1951 roku zbankrutowała po zbudowaniu zaledwie 97 pojazdów.

Zdjęcie Pierwszy model Playboy Automobile Company /

Pierwszy numer magazynu Playboy, który stanowi dziś łakomy kąsek dla kolekcjonerów, ukazał się w grudniu 1953 roku - w dwa lata po bankructwie "Playboy Automobile Company". Zbieżność nazw nie jest jednak przypadkowa. Sam Huge Hefner kilkukrotnie przyznawał, że z nazwą magazynu wiąże się pewna anegdota. Słowo "Playboy" zasugerować miała Hefnerowi matka jego przyjaciela, która zatrudniona była w fabryce Playboy Automobile Company, gdy firma kończyła swoją działalność...



Tak właśnie zrodziła się marka najsłynniejszego magazynu dla "dużych chłopców" na świecie.

Zdjęcie Pierwszy model Playboy Automobile Company /

Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu innych bogatych ekscentryków, sam Hefner nigdy nie był wielkim fanem motoryzacji. Mimo tego samochody stanowiły ważny element wizerunku Playboya. Dziewczyny często pozowały do zdjęć z ekskluzywnymi pojazdami. Począwszy od 1964 roku auto było też główną nagrodą dla - wybieranej spośród dziewczyn miesiąca - "playmate roku". Pierwszym "króliczkiem Playboya" nagrodzonym samochodem była Donna Michelle, która w 1964 roku otrzymała od nowego Forda Mustanga V8 w wersji kabrio.

PR