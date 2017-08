Samochód za 2 612 476 zł. Ale jaki!

W Polsce przybywa milionerów. Z najnowszych danych wynika, że w ostatnim roku ponad 20 tys. rodaków zadeklarowało dochód przekraczający milion złotych! Co robić z taką furą gotówki? Dobrym pomysłem wydaje się inwestowanie w... samochody!

Lamborghini Diablo SE30

W międzynarodowym serwisie ogłoszeniowym Autotrader pojawił się właśnie ciekawy pojazd, który wzbudza zainteresowanie kolekcjonerów z całego świata. Chodzi o słynne Lamborghini Diablo z limitowanej serii SE30 zbudowanej dla uczczenia trzydziestolecia włoskiego producenta.

Uwagę inwestorów podsyca niecodzienna historia prezentowanego egzemplarza. Powstało 150 pojazdów serii SE30. Ten ma numer 142 i jest jednym z zaledwie 16, które fabrycznie przystosowane były do ruchy lewostronnego. Na jego wartość w ogromnym stopniu wpływa jednak to, że samochód należał niegdyś do ekscentrycznego lidera formacji Jamiroquai - słynącego ze słabości do supersamochodów - Jay Kay’a. Pojazd, który czeka właśnie na nowego właściciela, był jednym z dwóch egzemplarzy wykorzystywanych przy kręceniu teledysku do jednego z największych hitów Jamiroquai - Cosmic Girl.



Wideo Jamiroquai - Cosmic Girl

Oferowane na sprzedaż Diablo napędzane jest silnikiem V12 o pojemności 5,7 l. Jednostka generuje moc 525 KM i maksymalny moment obrotowy 580 Nm. Auto przyspiesza do "setki" w 4 s i osiąga prędkość maksymalną 333 km/h. Aktualny właściciel deklaruje idealny stan techniczny. Przebieg samochodu to 17 266 mil.



Lamborghini Diablo SE30

Największe wrażenie robią jednak nie osiągi, ale cena. Samochód wyceniony został na 549 995 tys. funtów, czyli - bagatela - 2 612 476 zł! To więcej, niż zapłacić trzeba za fabrycznie nowe Lamborghini Aventador S, którego ceny startują z pułapu nieco ponad 1,45 mln zł...



Lamborghini Diablo SE30

Mimo astronomicznej kwoty nic nie wskazuje na to, by purpurowe Lambo miało problemy ze znalezieniem nowego właściciela. Biorąc pod uwagę ostatnie notowania rynkowe, trudno o inwestycję zapewniającą wyższą stopę zwrotu.