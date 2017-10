Piłkarze Bayernu dostali nowe auta. Co wybrał Lewandowski?

Audi jest jednym z najważniejszych sponsorów Bayernu Monachium. W ramach umowy sponsorskiej piłkarze tego klubu raz w roku odwiedzają fabrykę w Ingolsdat i odbierają nowe "samochody służbowe".

Zdjęcie RS6 to model najchętniej wybierany przez piłkarzy /

Dla Roberta Lewandowskiego, Thomasa Müllera czy Matsa Hummelsa, wizyta w siedzibie Audi - długoletniego partnera Bayernu, to jak mecz na własnym boisku. Piłkarze z Monachium rozpoczynają właśnie piętnasty rok, w którym jeżdżą samochodami z Ingolstadt. Setki kibiców i wielu pracowników Audi zjawiło się wczoraj popołudniu na Audi Piazza i zgotowało zawodnikom gorące powianie. Po sesji zdjęciowej i sesji "selfików" oraz autografów, cały zespół Bayernu zwiedził fabrykę.



Największą popularnością wśród graczy z Monachium cieszą się tradycyjnie sportowe modele spod znaku RS. Audi RS 6 Avant wybrało aż pięciu piłkarzy, m.in. Robert Lewandowski, Mats Hummels, Jérôme Boateng czy Thiago Alcántara. Robert Lewandowski upatrzył sobie wersję RS 6 Avant 4.0 TFSI quattro tiptronic performance w kolorze "Mythosschwarz Metallic".



Zawodnicy chętnie wybierali też Audi Q7, a jego sportowa wersja Audi SQ7 TDI trafiła na przykład do Thomasa Müllera i Francka Ribéry. Trener Jupp Heynckes otrzymał Audi SQ5, a powracający do Bayernu Felix Götze postawił na auto doskonale sprawdzające się w warunkach miejskich - Audi A3 Sportback.



FC Bayern Monachium i Audi grają w jednej drużynie już od roku 2002. Milowymi kamieniami partnerstwa są m.in. turniej Audi Cup rozgrywany na Allianz Arena w dwuletnim cyklu od roku 2009, czy Audi Summer Tour. Ostatniego lata, cztery pierścienie towarzyszyły również Bayernowi podczas jego obozu treningowego w Chinach i w Singapurze, gdzie bawarski zespół grał m.in. z AC Mediolan, Interem Mediolan, Chelsea Londyn czy Arsenalem.









