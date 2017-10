Piękna aktorka w nietypowej reklamie. Ale czy to możliwe?

Nissan zaprezentował odświeżony, elektryczny, model E-NV200. Niewielki dostawczak otrzymał właśnie nowe, znane już z II wcielenia Leafa, akumulatory, które znacznie wydłużyły jego zasięg.

Zdjęcie Elektryczny Nissan i mobilny dom /

Samochód z powiększoną - do 40 kWh - baterią pojawi się w ofercie japońskiej marki jeszcze przed końcem roku. W symulacyjnym teście NEDC zasięg auta wynosi teraz 280 km. To o równe 100 km więcej, niż w przypadku poprzedniej wersji.

Nissan E-NV200 napędzany jest elektrycznym silnikiem rozwijającym 109 KM i 245 Nm. Samochód osiąga prędkość maksymalną 123 km/h i przyspiesza do 100 km/h w 14 s. Pełne ładowanie trwa 21,5 h - czas ten można jednak skrócić do 7,5 przy pomocy specjalnej ładowarki ściennej. Producent oferuje również szybką, wysokonapięciową, ładowarkę pozwalającą "dotankować" baterie do 80 proc. pojemności w około 40 minut.

Japończycy zdecydowali się również na niecodzienny sposób promocji elektrycznego NV200. W reklamie z udziałem australijskiej aktorki Margot Elise Robbie przekonują, że firmie udało się pobić rekord Guinnessa dotyczący najcięższego przedmiotu holowanego przez samochód elektryczny.



Spot sugeruje, że Nissan E-NV200 był w stanie holować zbudowany na przyczepie ciężarówki - "mobilny dom" gwiazdy kina. Trzeba jednak zauważyć, że firma nie chwali się całkowitą masą zestawu, a dane homologacyjne E-NV200 prezentują się raczej skromnie. Czytamy w nich, że auto jest w stanie holować przyczepy o masie zaledwie 430 kg.