Do 15 września można nadsyłać swoje zdjęcia z Fiatami 125p do konkursu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Zwycięskie prace znajdą się na wystawie, poświęconej kultowym samochodom PRL, a organizowanej w 50-lecie rozpoczęcia produkcji tego modelu.

Ekspozycję "P jak paradoks. Opowieść o Fiacie 125p" Muzeum udostępni 30 września. Czynna będzie ona do końca 2017 r.

By jeszcze bardziej zainteresować tematyką tej prezentacji placówka ogłosiła konkurs fotograficzny, zapraszając też w ten sposób do wspólnego tworzenia wystawy. Muzeum zachęca, by zajrzeć do albumów i poszukać swoich (na zdjęciu musi być też uczestnik konkursu) zdjęć z Fiatami 125p. Najlepsze zdjęcia znajdą się na wystawie, na zwycięzców czekają też nagrody rzeczowe.

Ekspozycja "P jak paradoks. Opowieść o Fiacie 125p" podzielona będzie na tematyczne strefy: Obiekt westchnień, Targi motoryzacyjne "Złota dekada polskiej motoryzacji", Rekordowy fiat, Fiat na służbie, Na wczasy, U mechanika, Fiatomania, Mój fiat.

Zwiedzający muzeum zobaczą ok. 20 pojazdów w - jak zapowiadają organizatorzy - interaktywnej, nowoczesnej aranżacji, ale "nawiązującej w każdym detalu do czasów PRL".

Wystawie ma towarzyszyć program edukacyjny, który przybliży blaski i cienie lat, w których kultowy fiat był używany.

W dniu otwarcia wystawy Muzeum zamierza zorganizować zlot i paradę polskich Fiatów 125p, rajd starych samochodów ulicami Krakowa, wykłady i warsztaty dla dzieci.