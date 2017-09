Niezwykłe grafiki z samochodami w roli głównej

Od 29 września każdy miłośnik sztuki może odwiedzić wyjątkową wystawę prezentującą 13 prac Ryszarda Horowitza zrealizowanych na zlecenie marki Ford.

Zdjęcie Jedna z prac Horowitza /

Dużą część wystawy stanowią prace stworzone przez polskiego artystę na zlecenie amerykańskiej marki w latach 80-ubiegłego wieku. Wystawa jest uhonorowaniem współpracy Ryszarda Horowitza z Fordem, za którą 35 lat temu Polak otrzymał w Detroit prestiżową nagrodę Gold Caddy (za zrealizowanie najlepszej kampanii reklamowej branży samochodowej). Seria zdjęć, spośród których każde jest wyjątkowym dziełem sztuki nowoczesnej, nie była dotąd publikowana w Polsce.

Ford Polska postanowił przypomnieć niezwykłą współpracę z Horowitzem i uczcić jej jubileusz. Prace artysty zobaczyć można w galerii Rabbithole art room, przy ulicy Poznańskiej 15 w Warszawie. Zakończenie wystawy planowane jest na 15 października bieżącego roku.

Odwiedzenie wystawy "Horowitz Ford Vignale" to wyjątkowa okazja do obejrzenia zdjęć artysty niepublikowanych dotąd w Polsce. To gratka dla każdego miłośnika sztuki nowoczesnej i fanów motoryzacji. Ryszard Horowitz to jedna z dzisiejszych ikon popkultury. Prace artysty uznanego za twórcę nowego stylu w fotografii reklamowej (Horowitz jest protoplastą komputerowej obróbki fotografii) występowały na łamach największych magazynów na świecie.

Zdjęcie Jedna z prac Horowitza /



Artysta polskiego pochodzenia to jeden z pionierów współczesnej reklamy motoryzacyjnej. Przypominamy, że w reklamie samochodowej początku lat 80. rządził prosty schemat. Na zdjęciach uwieczniano pojazdy na neutralnym tle lub po prostu stojące na drodze, czy w miejskiej scenerii. Koncepcje były proste, bo wykonanie zdjęć samochodów było trudniejsze niż teraz. Lśniące karoserie odbijają światło, a w tamtych czasach nie używało się techniki komputerowej obróbki zdjęć. Dlatego fotografowie unikali trudnych ujęć, stawiając na proste wizje, które ułatwiały im odpowiednie oświetlenie pojazdu.

Zdjęcie Jedna z prac Horowitza /

Ale szefowie koncernu Ford w USA chcieli czegoś więcej. Plan zakładał stworzenie wyjątkowej kampanii, której zdjęcia wywołałyby emocje u największych motoryzacyjnych ignorantów. Potrzebowali nawiązać współpracę z wizjonerem, artystą który nie boi się wyzwań i z łatwością przełamuje schematy. Gdy zerknęli na zdjęcia reklamowe biżuterii najsłynniejszych marek i srebra, które były wtedy publikowane w ekskluzywnych magazynach, wybór był prosty. Autorem nowatorskich ujęć był młody, ale już znany w USA, fotograf mieszkający w Nowym Jorku. Polak - Ryszard Horowitz. Szefowie koncernu Ford wiedzieli, że skoro artysta daje sobie radę z oświetleniem biżuterii, czy wyrobów z metali szlachetnych, sfotografowanie samochodu nie będzie dla niego problemem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Współpraca Horowitza z Fordem

Odwaga menadżerów Forda opłaciła się. Zrealizowana przez artystę kampania reklamowa dla Forda USA okazała się ogromnym sukcesem, a autor został uhonorowany w 1982 roku nagrodą Gold Caddy przyznawaną w Detroit za najlepszą kampanię reklamową branży samochodowej.

Horowitz urodził się w 1939 roku w żydowskiej rodzinie w Krakowie. Był jednym z najmłodszych, którym udało się przeżyć niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Po II Wojnie Światowej Horowitz ukończył krakowskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 1959 roku - na fali antysemickiej nagonki PRL-owskich władz - artysta wyemigrował do Nowego Jorku. Fotograf otrzymywał wszystkie większe wyróżnienia i nagrody fotograficzne, w tym Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i tytuł honorowy doktora honoris causa przyznany przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych oraz wrocławską Akademię Sztuk Pięknych.