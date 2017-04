Nieprawdopodobne. Dwupoziomowy tor kartingowy na... statku

W czasie długich rejsów na luksusowych wycieczkowcach pasażerowie liczyć mogą na wiele rozrywek. Motoryzacyjnym maniakom brakować może jednak przyjemności, jaką daje prowadzenie samochodu...

Zdjęcie Norwegian Joy /

Z tego względu norweski operator - Norwegian Cruise Line - zdecydował się na nietypowe rozwiązanie. Powstający w niemieckiej stoczni Meyer Werft w Papenburgu flagowy "Norwegian Joy" otrzymał właśnie dwupoziomowy tor kartingowy!

Zainstalowany na górnym pokładzie statku obiekt powstał przy współpracy z Ferrari Watches. By nie narażać pasażerów na nieprzyjemny hałas, po torze poruszać się mają gokarty z napędem elektrycznym. W jednej turze na obiekcie ścigać się będzie mogło nawet dziesięciu kierowców. Oprócz możliwości przejażdżki, markowanym przez Ferrari, elektrycznym kartem pasażerowie będą też mogli skorzystać z nowoczesnego symulatora samochodu wyścigowego.

Powstający w Niemczech "Norwegian Joy" to potężny wycieczkowiec o długości 324 m i szerokości przeszło 41 m. Statek zabierać ma na pokład do 4200 pasażerów. Co ciekawe, wycieczkowiec powstaje specjalnie z myślą o Kraju Środka. Ceremonia chrztu zaplanowana jest na 27 czerwca. Portami macierzystymi "Norwegian Joy" będą Shanghai i Tianjin.