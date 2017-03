Nie uwierzysz w te ceny! Zobacz, ile dziś kosztują Maluchy i "Duże Fiaty"!

Nad Wisłę zawitała niedawno moda na tzw. „youngtimery”. Niesłabnącą popularnością cieszą się zwłaszcza polskie klasyki. Jak dziś kształtują się ceny leciwych „Maluchów”, Polonezów czy Fiatów 125p?

Zdjęcie Poczciwy Fiat 125p to teraz prawdziwy youngtimer /INTERIA.PL

W wielu rodzinach - z nostalgią - wspomina się podróże np. "zapakowanym po dach" Fiatem 126p na wakacje do Bułgarii. W erze transformacji ustrojowej na rynku pojawiło się wiele importowanych z Zachodu pojazdów używanych a Polskie Fiaty, Polonezy czy Żuki zaczęły odchodzić w zapomnienie. Dziś modele te przeżywają drugą młodość. Auta, które jeszcze na przełomie XX i XXI wieku można było kupić "za grosze", stają się poszukiwanymi klasykami. Ile obecnie trzeba zapłacić za przyjemność posiadania samochodowego reliktu PRL?

Reklama

Ciekawe zestawienie popularności i średnich cen tych samochodów przygotował serwis ogłoszeniowy "otomoto.pl". Ceny najstarszych, dobrze zachowanych modeli (np. niektórych egzemplarzy Warszawy) potrafią oscylować wokół... 80 000 zł. Wartość tych pojazdów zapewne będzie dalej rosła, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz większą liczbę klubów zrzeszających miłośników polskiej motoryzacji. Które modele cieszą się obecnie największym powodzeniem?

Wielu miłośników motoryzacji zaczyna swoją kolekcjonerską przygodę od samochodu, który zmotoryzował Polskę - Fiat 126p. Przypominamy, że pierwszy egzemplarz zjechał z taśmy fabryki w Bielsku-Białej 6 czerwca 1973 roku. Ostatnia sztuka, z limitowanej serii Happy End, opuściła zakład 22 września 2000 roku i trafiła do muzeum Fiata w Turynie. Auto eksportowane było nie tylko do krajów z bloku socjalistycznego i Europy Zachodniej, ale też do Chile, Chin, Nowej Zelandii czy na Kubę. Powstało ponad 3,3 mln sztuk Maluchów. Fiat 126p to obecnie najbardziej poszukiwany polski klasyk. W 2016 roku liczba wyszukiwań dotyczących tego modelu wyniosła 820 963. Średnia cena to... 4441 zł!

Numerem 2. jest następca Warszawy, czyli Polski Fiat 125p (od 1983 roku FSO 125p). Pod względem konstrukcji był połączeniem włoskich modeli Fiat 125 i starszego 1300/1500. "Duży Fiat" powstawał w latach 1967-1991. Wyprodukowano ponad 1,4 mln sztuk. Poza wersją sedan dostępne były też m.in. warianty kombi oraz pick-up. Oprócz tego powstał też szereg zabudów specjalistycznych, jak np. karetka, karawan czy - wycieczkowy, sześciodrzwiowy kabriolet - tzw. "jamnik". Auto było eksportowane do osiemdziesięciu krajów. W zeszłym roku "Fiata 125p" szukało na "otomoto.pl" aż 347 548 potencjalnych nabywców. Za popularnego niegdyś "kanciaka" średnio zapłacić trzeba było już 8981 zł!

Na podium znalazł się też - wytwarzany w latach 1978-2002 - Polonez. Chociaż auto było następcą Polskiego Fiata 125p, oba modele - aż przez trzynaście lat - produkowane były równolegle. Samochód doczekał się szeregu modernizacji. W 1991 roku zaprezentowano Poloneza Caro, w którym dokonano około 270 zmian konstrukcyjnych względem poprzedników, w tym znaczących modyfikacji stylistycznych. W 1996 roku ruszyła produkcja wersji sedan - modelu Atu (to najrzadsza z "fabrycznych" odmian Poloneza), a w 1999 roku wariantu kombi. Polonez występował ponadto w użytkowych wersjach Truck i Cargo, a także w odmianach dla pogotowia, policji i straży pożarnej. Liczba zapytań o tego youngtimera wyniosła w 2016 roku 84 812, a średnia cena to już 3790 zł.

Za pierwszą, dość oczywistą, trójką uplasowały się pojazdy użytkowe. Czwarte miejsce pod względem ilości zapytań zajął FSR Tarpan. Piąty był FSC Żuk, a szósta ZSD Nysa. Ostatnie dwie pozycje w zestawieniu zajęły samochody najstarsze, czyli Warszawa oraz Syrena. W ich przypadku kwota 10 tys. zł to absolutne minimum na zakup solidnej "bazy" do całkowitego remontu...

Paweł Rygas