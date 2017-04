Lexus LS na setne urodziny

Mieszkaniec Blockley w angielskim hrabstwie Gloucestershire sprawił sobie na setne urodziny nie lada prezent – luksusową limuzynę Lexus LS 600h L. Ze względu na tak wyjątkową okazję, brytyjski oddział przygotował drobną niespodziankę, by szczególnie uhonorować swego stałego klienta.

Gdy Barry High, oficer Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE), przybył do salonu Lexusa w Cheltenham, nowy samochód czekał na niego okryty płótnem. Po zdjęciu płótna okazało się, że firma przygotowała dla niego jedyną w swoim rodzaju, jubileuszową wersję swej flagowej limuzyny. Lexus 600h L zyskał specjalną tapicerkę, dodatkowe chromowane detale i dyskretne tabliczki z napisem "Centenary Celebration Edition - #01 of 01".

Barry High, weteran Royal Engineers, który w wojskach inżynieryjnych dosłużył się stopnia majora, po wojnie został przedsiębiorcą budowlanym. W 2015 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za pracę na rzecz społeczności lokalnej i działalność charytatywną. Nowy Lexus 600h L nie jest pierwszym Lexusem jubilata. W ciągu ostatnich 16 lat Barry High kupił ich już... 25. Stulatek nie zamierza sam prowadzić auta - przy pewnym statusie już nawet wypada mieć szofera.

Lexus LS 600h L to przedłużona wersja czwartej generacji flagowej limuzyny Lexusa, wyposażona w hybrydową jednostkę napędową o łącznej mocy 445 KM. Dzięki współpracy wolnossącego silnika V8 z silnikiem elektrycznym samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,1 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 250 km/h, zaś średnie zużycie paliwa to zaledwie 8,6 l / 100 km.

Na początku tego roku zaprezentowano piątą generację Lexusa LS w wersjach z 3,5-litrowym, podwójnie doładowanym silnikiem V6 o mocy 415 KM i nową hybrydową jednostką napędową Multi Stage Hybrid System.