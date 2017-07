Legendarny Rolls-Royce Phantom pojawi się na wystawie

Wystawa „The Great Eight Phantoms” zagości w Bonhams, jednym z najstarszych domów aukcyjnych na świecie przy Bond Street w ekskluzywnej londyńskiej dzielnicy Mayfair, a więc niejako w samym centrum luksusu. Trzecim zaprezentowanym legendarnym eksponatem będzie Phantom II Continental należący do Sir Malcolma Campbella.

Zdjęcie Rolls-Royce Phantom II Continental /

Związek Sir Malcolma Campbella z marką Rolls-Royce rozpoczął się w latach 30., w szczytowym momencie starań tego kierowcy wyścigowego o pobicie rekordu prędkości na lądzie. Związek ten przyniósł mu chwałę i dał powody do świętowania.

Pod koniec 1932 roku Campbell zdobył Grand Prix w wyścigach samochodowych, pobił rekord świata w prędkości na lądzie - nie raz a sześć razy. Ponadto król Jerzy V nadał mu tytuł szlachecki. W tym momencie swojego życia Campbell nic nie musiał nikomu udowadniać. Był najszybszym człowiekiem na ziemi. Pomimo tego pragnął czegoś więcej. Chciał pokonać barierę 300 mil/godzinę - co jest motoryzacyjnym odpowiednikiem przebiegnięcia jednej mili poniżej czterech minut. Wierzył, że jedynym silnikiem, który byłby w stanie rozpędzić jego Blue Bird był lotniczy silnik o pojemności 36,5 l Rolls-Royce R, który miał moc 2 300 koni mechanicznych.

22 lutego 1933 roku w Daytona Beach na Florydzie napędzany silnikami Rolls-Royce’a Blue Bird zdobył nowy rekord prędkości na lądzie - 272 mile na godzinę (438 km/h). Miesiąc później Campbell miał kolejny powód do świętowania - odebrał swój egzemplarz Phantoma II Continental z rejestracją AGO 1.

Model Continental charakteryzujący się krótkim rozstawem osi pojawił się na rynku w 1930 roku jako usportowiona wersja Phantoma II, który zadebiutował rok wcześniej. Lepiej wyważony i zawieszony oferował prędkość 95 mil na godzinę - dość skromne jak na standardy Campbella, ale przyprawiające o zawrót głowy jak na samochód ważący prawie 2,5 tony.

Magazyn "Motor" tak opisał Phantoma II Continental: "Potężny, posłuszny, wspaniale lekko dający się prowadzić, rasowy. Zachowuje się w taki sposób, że trudno nie szczędzić pochwał."

Pomimo iż nadwozie AGO 1 powstało w warsztacie Barker w wersji standardowej, kilka elementów zostało dodanych na specjalne zamówienie Campbella. Mowa tu o bezprzewodowym radiu, gaśnicy, dodatkowym reflektorze, rurze wydechowej dłuższej o 9 cali (dźwięk tego wydechu najprawdopodobniej miał przypominać ryk wydawany przez Blue Bird), dźwięku klaksonu, mechanizmie klaksonu marki Bosch oraz syrenie. Najwyraźniej królowi prędkości bardzo zależało na tym, aby inni zauważali kto przejeżdża obok.

A kolor? Oczywiście bladoniebieski z ciemniejszym odcieniem niebieskiego skóry stanowiącej wykończenie wnętrza oraz czarnym dachem. Perłowy blask karoserii został osiągnięty poprzez domieszanie do farby łusek śledzi. Campbell musiał być bardzo zadowolony ze swojego samochodu, gdyż napisaną przez siebie broszurę reklamową Phantoma II zatytułował "Najlepszy Rolls-Royce, który dotychczas powstał".

Bonhams

Związek Bonhams z Rolls-Roycem trwa już wiele lat. Podczas aukcji sprzedawano tu historyczne i najbardziej luksusowe modele. To w Bonhams padła największa na świecie kwota, za jaką sprzedano samochód marki - był to model "The Corgi" Silver Ghost z 1912 roku, za którego nabywca zapłacił w 2012 roku 4 705 000 funtów.

Produkcja Silver Ghosta trwała do 1925 roku. Następnie w jego miejscu pojawił się inny legendarny model - Phantom. W grudniu 2016 roku w Bonhams sprzedano jeden z najsłynniejszych egzemplarzy Phantoma - Phantoma I z 1926 roku, który nosił przydomek "Phantom of Love". Podczas aukcji przy Bond Street nabywca zapłacił za niego 561 500 funtów. Oryginalnie został zamówiony przez nieliczącego się z kosztami Clarence’a Warrena Gasque dla jego żony Maud, dziedziczki Woolworth. Gasque zażądał, by samochód został wykonany w stylu francuskim i był tak luksusowy, jak żaden inny dotychczas sprzedany Rolls-Royce. Pomalowany sufit, wypolerowany żółtodrzew, szafka z napojami zegar z pozłacanego brązu - wszystkie te elementy bardziej przypominały komnatę tronową w Wersalu niż samochód. Jest to bez wątpienia przykład najwyższej sztuki rękodzielniczej, dzięki której Rolls-Royce jest symbolem stylu i elegancji.

James Knight zarządzający sekcją motoryzacyjną w Bonhams powiedział: "Jesteśmy zaszczyceni, że to w naszej siedzibie odbędzie się to jedyne wydarzenie świętujące modele Rolls-Royce Phantom, szczególnie że związek Bonhams z marką Rolls-Royce trwa od lat. To podczas organizowanych przez nas aukcji sprzedaliśmy jedne z najbardziej oryginalnych egzemplarzy Rolls-Royce’ów, które kiedykolwiek zostały stworzone, w tym "Phantoma miłości", należącego niegdyś do Marleny Dietrich Phantoma I czy Jacka L. Warnera Phantoma I w wersji Transformal Phaeton."

Wystawa "The Great Eight Phantoms" w salach domu aukcyjnego Bonhams przy New Bond Street w Londynie potrwa od 29 lipca do 2 sierpnia.