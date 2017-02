James May sprzedaje swoje auto. Nie zgadniesz dlaczego

Chcielibyście jeździć samochodem dopieszczonym przez pedantyczne ręce Jamesa May’a? Jeśli tak, jest na to szansa!

Zdjęcie James May i jego Rolls-Royce Corniche /

Były prezenter Top Gear’a i prowadzący nowy show "The Grand Tour" postanowił właśnie rozstać się z jednym ze swoich ukochanych pojazdów. Pod młotek trafi wkrótce, należący do May’a, bordowy Rolls-Royce Corniche z 1972 roku, którego fani "Top Gear" pamiętać mogą z odcinku o luksusowych pojazdach w cenie nowego auta segmentu D.

Zdjęcie Rolls-Royce Corniche /

Powód sprzedaży auta jest dość niestandardowy. Już w 2010 roku May żalił się na jednym z serwisów społecznościowych, że po każdej przejażdżce musi brać "obfity prysznic" i dokładnie prać ubrania. Wszystko dlatego, że jest uczulony na oryginalną, kremową, skórzaną tapicerkę, którą obito wnętrze pojazdu.

Przypominamy, że pierwsza generacja Rolls-Royce’a Corniche produkowana była w latach 1971-1987. Dwudrzwiowe coupe mierzące przeszło 5,16 m długości, napędzane było silnikiem V8 o pojemności 6,75 l. Jednostka wykonana z aluminium (blok i głowica) początkowo korzystała z czterogardzielowych gaźników Solexa i generowała blisko 220 KM.

Zdjęcie Rolls-Royce Corniche /

Moc trafiała na koła tylnej osi za pośrednictwem trzystopniowej, automatycznej skrzyni biegów. Standardowym wyposażeniem było niezależne, hydropneumatyczne, zawieszenie wszystkich kół korzystające z patentu... Citroena. Wśród długiej listy sławnych właścicieli tego typu pojazdów znaleźli się m.in. Aristotle Onassis, Paul McCartney, David Bowie, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra czy Elton John. Należący do Jamesa May’a Rolls-Royce Corniche zlicytowany zostanie w Goodwood 19 marca. Cena wywoławcza samochodu pozostaje tajemnicą.

Poniżej możecie zobaczyć Corniche'a w akcji, podczas jego występu we wspomnianym na początku odcinku Top Gear'a. Był on porównywany z Mercedesem Grosserem, należącym do Jeremiego Clarksona.

Wideo Top Gear - Rolls Royce Corniche kontra Mercedes Grosser cz. 1