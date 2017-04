Gallery of Steel Figures - samochody rzeźbione w złomie

Gallery of Steel Figures mieści się na terenie najbardziej znanego skupu złomu w Polsce. „Skup Złomu przy Czołgu w Pruszkowie”, jest pierwszym na świecie miejscem, gdzie prezentowane są rzeźby stalowe, wykonane z elementów recyklingu złomu stalowego.

Zdjęcie Mercedes SLS stworzony ze złomu /

Złomowisko jest kolebką, w której zrodził się pomysł powstania Gallery of Steel Figures. Właśnie w tym miejscu powstała pierwsza rzeźba. Stolik ze szklanym blatem, który został wykonany z bloku silnika V8. Dlaczego tak się stało? W ówczesnej dobie kryzysu, który pojawił się na rynku złomowym, należało znaleźć pomysł na poprawę funkcjonowania firmy. Mając dostęp do materiału jakim jest złom, warto było wykorzystać go w trochę inny sposób, a inspiracje znajdowały się wszędzie.

Były to przede wszystkim wspomnienia oraz marzenia. Kolejne pomysły i inspiracje podsuwali już zwiedzający Galerię. Tak naprawdę, to co można zobaczyć w Gallery of Steel Figures jest odzwierciedleniem tego, co widzieć chcą przybywający na wystawę.Wśród eksponatów znajdują się rzeźby inspirowane bohaterami z bajek, filmów, postacie świata polityki i show biznesu oraz rzeźby najbardziej ekskluzywnych samochodów wiodących marek. Rzeźby wykonane są z tysięcy elementów, pochodzących z recyklingu. 50 rzemieślników wchodzących w skład Zespołu GSF, tworzy w wielu miejscach na całym świecie, nierzadko oddalonych o tysiące kilometrów od miejsca gdzie narodził się pomysł. Tym miejscem jest Pruszków w Polsce.

Rzeźby zostały wykonane z elementów pochodzących tylko z recyklingu, a więc części które w 100% mogą być ponownie przetworzone. Wykorzystano tysiące fragmentów zawieszeń samochodów, silników, przekładni wszelkiego rodzaju, skrzyń biegów etc. Ze względu na to, że każda rzeźba powstaje wyłącznie ręcznie, proces jej tworzenia jest bardzo pracochłonny i czasochłonny. Okres budowy niektórych z nich, to nawet około 7000 roboczogodzin, zespołu czteroosobowego. Są to pierwsze i jedyne takie rzeźby na świecie. Wykonane są w skali 1:1, a ich odwzorowanie kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. W sumie Gallery of Steel Figures ma obecnie 50 rzeźb samochodów.