Auta prezydenta trzymają średnią krajową

Średni wiek samochodu w Polsce to ok 11 lat. Najstarsze auta jeżdżą w Szczecinie, najmłodsze w Warszawie. Czy wyniki zawyżają auta służbowe? Owszem, ale nie te, na wyposażeniu Kancelarii Prezydenta RP. W garażu kancelarii Andrzeja Dudy samochody trzymają dobrą średnią krajową.

Zdjęcie Prezydent porusza się zgoła innymi (czytaj: znacznie lepszymi) samochodami, niż jego pracownicy. Ale luksusowe limuzyny i SUVy nie należą do Kancelarii Prezydenta, lecz do BORu. /Krystian Dobuszyński /Reporter

Dla aut osobowych znajdujących się na wyposażeniu kancelarii, średni wiek to 10 lat i 9 miesięcy. Busy są jeszcze starsze, bo jeden pochodzi z 1999 roku, drugi z 2002. Dotarliśmy do pełnej listy samochodów kancelarii. To dokładnie 38 aut osobowych, 2 busy i 11 aut ciężarowych.



Reklama

Jakie konkretnie samochody znajdują się w kancelarii? To przede wszystkim Volkswageny Passaty i Skody Superb. Jest też kilka Peugeotów 407, Hyundaie i40 i Mercedesy Viano. Najstarsze auto osobowe pamięta jeszcze czasy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. To VW Caravelle z 2002 roku, najmłodsze zostało kupione, gdy w pałacu prezydenckim urzędował Bronisław Komorowski. To Volkswagen Passat B8 w wersji Highline z silnikiem 2.0 TSI z 2015 roku.



Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wszystkie auta mają duże przebiegi, a ich utrzymanie sporo kosztuje. I nie chodzi tylko o bieżący serwis, ale także o wydatki na paliwo. Skody Superb mają silniki V6 TDI o pojemności 2,5 l. Średnie spalanie takiego auta to sporo ponad 10 l/100 km.

Na szczęście w kancelarii są też auta bardziej nowoczesnymi silnikami. To głównie Passaty, które wyposażone są w silniki 1.8 TSI. Nie brakuje jednak aut z jednostkami wysokoprężnymi 2.0 TDI - Volkswagen Caravelle czy Seaty Alhambra.



Wyprzedaż



Ostatnią głośną wyprzedaż kancelaria organizowała w 2014 roku. Wtedy na sprzedaż wystawiono cztery BMW serii 5 E39. Trzy były w kolorze czarnym i jedna granatowym. Dwa egzemplarze 525i (rok produkcji 2002) miały pod maską benzynowe 6-cylindrowe, 2.5-litrowe silniki. Dwa kolejne 528i (rok produkcji 2000) motory o pojemności 2.8-litra (również benzynowe, 6-cylindrowe).



Gdyby dzisiaj kancelaria ogłosiła sprzedaż swoich samochodów, nie stworzyłaby ciekawego komisu samochodowego. Rodzynkiem może być jedynie Nissan Terrano albo Fiat Stilo z 2005 roku. Trudno się zatem dziwić, że urzędnicy wszystkie 85 pojazdów (oprócz samochodów to także m.in. rowery, quad, skutery wodne, łódź motorowa i kajaki) wycenili na 2 mln zł.



Oto lista samochodów znajdujących się na wyposażeniu KPRP.

Samochody kancelarii prezydenta Busy Marka, typ i model pojazdu Rok prod. 1 Mercedes 814D VARIO 1999 2 Mercedes-Benz 2.7 2002 Ciężarowe Marka, typ i model pojazdu Rok prod. 1. Fiat Doblo Cargo 1.9 MJET 2008 2. Fiat Doblo Cargo 1.9 MJET Chłodnia 2008 3. Ford Transit 2.4 TDCi 2007 4. Ford Transit 2.4 TDCi 2007 5. Mercedes-Benz 2.2 2001 6. Volkswagen LT 46 2.8 TDI 1998 7. Peugeot Partner Trendy – chłodnia 2011 8. Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 8V 75 KM 2012 9. Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 8V BZ 75 KM 2012 10. Fiat Fiorino Cargo Base 1.4 BZ 8V 75 KM 2012 11. Volkswagen Crafter 2.0 TDI 103kW 2016 Samochody osobowe Marka, typ i model pojazdu Rok prod. 1 Fiat Stilo 1,9JTD 2005 2 Nissan Terrano 2,7 D 2004 3 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 4 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 5 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 6 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 7 Peugeot 407 2.0 HDI 2007 8 Seat Alhambra 2009 9 Skoda Superb 2008 10 Skoda Superb 2008 11 Skoda Superb 2008 12 Skoda Superb 2008 13 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 14 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 15 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 16 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 17 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 18 Skoda Superb 2,5 V6 TDI 2005 19 Volkswagen Passat 1,8TSI Comfortline 2009 20 Volkswagen Passat 1,8TSI Comfortline 2009 21 Volkswagen Passat 1,8TSI Comfortline 2009 22 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 23 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 24 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 25 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 26 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 27 Volkswagen Passat 3C 1,8 TSI 2008 28 Volkswagen T4 Caravelle 7DZ 2,5 TDI 2002 29 VW Sharan 2.0 TDI 2007 30 VW Sharan 2.0 TDI 2007 31 Mercedes -Benz Viano 2.2 CDI 2011 32 Mercedes -Benz Viano 3.0 CDI 2011 33 Mercedes -Benz Viano 3.0 CDI 2011 34 Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI 2012 35 HYUNDAI i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177KM 2012 36 HYUNDAI i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177KM 2012 37 HYUNDAI i40 Comfort Plus 2.0 GDI 177KM 2012 38 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Lim Highline 2.0TSI 162kW 2015

Pojazdy kancelarii służą głównie pracownikom kancelarii, bo sam prezydent porusza się opancerzonymi limuzynami, które formalnie są własnością Biura Ochrony Rządu. A na te, po feralnych wypadkach z udziałem prezydenta i premiera, BOR dopiero rozpisał przetarg.



Jules