Znamy ceny Kii Stinger

Wiemy już, ile zapłacić trzeba będzie w polskich salonach za topową Kię - Stinger. Zamówienia na auto będzie można składać już w przyszłym miesiącu. Pierwsze egzemplarze trafią nad Wisłę w październiku.

Zdjęcie Kia Stinger /INTERIA.PL

Stinger stawać ma w szranki z europejskimi autami segmentu premium. Samochód może przejąć część nabywców, którzy do tej pory gustowali w sedanach pokroju Audi A4, BMW serii 3 i Mercedesa klasy C. Nowa Kia mierzy 4,83 m długości, 1,87 m szerokości (bez lusterek) i 1,4 m wysokości. Rozstaw osi to 2905 mm.



Reklama

Przypominamy, że Kia Stinger może pochwalić się klasycznym układem napędowym - zamontowany wzdłużnie z przodu silnik napędza koła tylnej osi. Standardowym wyposażeniem wszystkich odmian jest automatyczna, ośmiostopniowa skrzynia biegów, która oferuje pięć trybów jazdy i możliwość zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy.



Europejscy nabywcy będą mieli do wyboru trzy wersje napędowe: dwie benzynowe i jedną wysokoprężną. Podstawowa jednostka o zapłonie iskrowym to czterolitrowy, rzędowy motor o pojemności 2,0 l. Generuje on moc 255 KM (przy 6200 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 353 Nm (1400-4000 obr./min). Za auto w takiej konfiguracji zapłacić trzeba w Polsce od 149 900 zł.

Zdjęcie Kia Stinger / INTERIA.PL

Topowy motor benzynowy - V6 o pojemności 3,3 l (z rodziny Lambda II) osiąga moc 370 KM (6000 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 510 Nm (1300-4500 obr./min). W tej odmianie Stinger przyspiesza do 100 km/h w 5,1 s i osiąga prędkość maksymalną 270 km/h. Ceny startują z pułapu 234 900 zł. W ofercie znalazł się też 2,2-litrowy, czterocylindrowy silnik wysokoprężny osiągający 200 KM (3000 obr./min) i 440 Nm. Auto w takiej konfiguracji przyspiesza do 100 km/h w 8,5 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 225 km/h. Ceny startują z pułapu 179 900 zł.

Producent przewidział cztery odmiany wyposażeniowe: L, XL, GT Line oraz GT. Nawet podstawowe wersje mają na pokładzie: system info-rozrywki z 7-calowym wyświetlaczem i kamerą cofania, cyfrowe radio DAB, dwustrefową, automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane fotele przednie (regulowane w 8 kierunkach) i podgrzewaną kierownicę. Do standardowego wyposażenia należą też liczne systemy bezpieczeństwa, jak np. Kia Keep Lane Assist (asystent utrzymywania pasa ruchu), Driver Attention Alert (wykrywanie zmęczenia kierowcy) czy tempomat z funkcją automatycznego hamowania. Każda Kia Stinger otrzyma również przednie reflektory projektorowe ze światłami do jazdy dziennej (LED), dwie podwójne końcówki wydechu i 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.