Zakup, leasing, a może wynajem długoterminowy?

Leasing ma trudnego rywala - wynajem, który kusi przede wszystkim dużą elastycznością - czytamy we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

Zdjęcie Samochód można kupić, wziąć w leasing albo wynająć /Getty Images

Leasing to wciąż popularna forma pozyskania samochodu służbowego - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". W ubiegłym roku za jego pośrednictwem przedsiębiorcy sfinansowali pojazdy o wartości 24,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 30,9 proc. w porównaniu do 2015 r.

Na rynku coraz więcej zwolenników zyskują jednak alternatywne rozwiązania. Mowa przede wszystkim o wynajmie długo, średnio- i krótkoterminowym. Na pierwszą z form w ubiegłym roku zdecydował się już co piąty przedsiębiorca nabywający auto osobowe na potrzeby działalności gospodarczej - pisze "DGP".



Rynek wynajmu długoterminowego urósł o 21,1 proc., do 54 tys. samochodów, a usług wynajmu krótko- i średnioterminowego zwiększył się o 19,7 proc., do 13,4 tys. aut.

Umowa wynajmu samochodu jest traktowana jako usługa zewnętrzna. Nie musi być w związku z tym wykazywana w bilansie firmy - informuje "DGP".