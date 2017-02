W styczniu Polacy wciąż kupowali samochody

Styczeń okazał się 22. miesiącem nieprzerwanego wzrostu rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA wynika, że z polskich salonów w pierwszym miesiącu tego roku wyjechało 38 tys. osobówek, o blisko 20% więcej niż rok temu.

Zdjęcie Skoda od lat znajduje się wśród najchętniej wybieranych marek /

Dobra passa utrzymuje się także w Unii Europejskiej, gdzie w styczniu zarejestrowano o ponad 10% nowych osobówek więcej niż rok temu. Eksperci Exact Systems, firmy kontrolującej części samochodowe, zwracają uwagę na rosnącą sprzedaż hybryd, które skutecznie zaczynają wypierać silniki Diesla.

Reklama

- W 2016 roku wypracowaliśmy rekord tego stulecia, a ten rok zaczynamy od bardzo dobrego wyniku. I choć w pierwszym miesiącu najczęściej mamy do czynienia ze zwiększonym ruchem w salonach z uwagi na wyprzedaże, to jednak widać po wolumenie, że w tym roku było zdecydowanie lepiej niż rok czy kilka lat temu - mówi Paweł Gos, prezes Exact Systems.

- Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie grupy pojazdów, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Po pierwsze, konsekwentnie rośnie sprzedaż hybryd, które stanowią doskonałą alternatywę wobec diesli, szczególnie dla osób najczęściej poruszających się po mieście. W ubiegłym roku Polacy kupili ich niemal 10 tys., w samym tylko styczniu zaś 1,5 tys., co oznacza 116% wzrost rok do roku. Po drugie, dużo dynamiczniej niż cały rynek rośnie segment premium. W styczniu kupiliśmy 3,7 tys. takich aut, co daje wzrost o jedną trzecią w porównaniu do wyniku sprzed roku. Trendy związane z tymi dwiema grupami aut powinny się naszym zdaniem utrzymać w dalszej części roku - dodaje Gos.



Najlepszy wynik styczniowy od lat

W styczniu br. w Centralnej Ewidencji Pojazdów pojawiło się 38 076 sztuk nowych samochodów osobowych, czyli aż o 19,8% więcej niż w tym samym miesiącu 2016 r. Jest to najwyższy styczniowy wynik od kilku lat.



Biorąc pod uwagę strukturę kupujących, widać, że ponad 58% stanowią firmy, a niecałe 42% nabywców to klienci indywidualni.



W styczniu br. najchętniej kupowaną marką samochodową w segmencie osobówek w Polsce była Skoda. Druga na liście uplasowała się Toyota, na najniższym miejscu podium znalazł się Volkswagen. Co ciekawe, Volkswagen w naszym kraju odnotował jeden z najwyższych wzrostów rejestracji w całej Unii Europejskiej (+30,7% r/r).



- Jest to przede wszystkim związane z bardzo agresywną polityką cenową koncernu w Polsce i wysokimi rabatami, jakie można uzyskać po aferze diesel gate - zauważa Paweł Gos.



Europejski rynek również ma się dobrze

Dobra passa utrzymuje się nie tylko w Polsce, ale w prawie całej Europie. Z danych ACEA wynika, że w styczniu br. Europejczycy kupili ponad 1,17 mln nowych osobówek (+10,2% r/r). W pierwszy miesiącu tego roku na zielono możemy zaznaczyć właściwie wszystkie największe rynki europejskie takie jak Niemcy (+10,5% r/r), Francja (+10,6% r/r), Wielka Brytania (+2,9% r/r) czy Włochy (+10,1% r/r). Pozycją nr 1 w całej Unii Europejskiej ze wzrostem na poziomie ponad 10% r/r może pochwalić się marka Volkswagen.

- Prognozując wynik całoroczny, uważamy, że w zasięgu ręki jest wypracowanie co najmniej tak dobrego wyniku jak w 2016 roku. Uzyskaniu dynamiki powinny sprzyjać niskie bezrobocie oraz rosnący popyt konsumpcyjny, wzmacniany od kilku miesięcy programem rządowym 500+ - mówi Paweł Gos.