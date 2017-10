Volkswagen Tiguan Allspace już w salonach

​Ofertę Volkswagena uzupełniła wydłużona wersja Tiguana o nazwie Allspace. Ceny tego pojazdu zaczynają się od 117 090 zł za wersję z silnikiem 1.4 TSI o mocy 150 KM.

Zdjęcie VW Tiguan Allspace / Genewa 2017 Volkswagen Tiguan Allspace. Więcej miejsca!

Dzięki nadwoziu wydłużonemu o 215 mm oraz rozstawowi osi zwiększonemu o 109 mm Tiguan Allspace ma znacznie przestronniejsze wnętrze oraz większy bagażnik. W 5-miejscowej wersji auta pojemność przedziału bagażowego wynosi 760 l, a po złożeniu oparć tylnej kanapy - nawet 1920 litrów.



W ramach opcji dostępne są dodatkowe dwa miejsca (5 plus 2) - mimo to bagażnik wersji 7-miejscowej ma pojemność 230 l. Jeśli siedzenia trzeciego rzędu nie są używane można je złożyć i schować w podłodze samochodu. W takim wypadku pojemność przedziału bagażowego wzrasta do 700 litrów, a maksymalnie aż do 1775 litrów (liczone po dach i do oprać przednich foteli).



Niezależnie od wersji, po złożeniu foteli drugiego lub drugiego i trzeciego rzędu, Tiguan jest propozycją dla kierowców, którzy do tej pory zdani byli jedynie na zakup rodzinnego vana, jeśli potrzebowali maksymalnie przestronnego auta.



Zarówno klasyczny Tiguan, jak i Tiguan Allspace wyróżniają się bogatym wyposażeniem seryjnym. W wypadku dłuższego modelu zostało ono jeszcze wzbogacone, już w podstawowej wersji - Trendline - zawiera, między innymi: 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów, chromowane końcówki układu wydechowego, czarne relingi dachowe, kanapę tylną składaną w proporcjach 40/20/40 i z podłokietnikiem, 3-ramienną kierownicę multifunkcyjną i obszytą skórą (z łopatkami do zmiany biegów w wypadku dwusprzęgłowej przekładni DSG), aktywny tempomat ACC (do prędkości 210 km/h), instalację telefoniczną z Bluetooth oraz gniazdo USB (z obsługą urządzeń iPhone oraz iPad).



Do wyposażenia seryjnego Tiguana Allspace należą również system automatycznego hamowania po kolizji, asystent pasa ruchu "Lane Assist", system obserwacji przestrzeni przed autem "Front Assist" z funkcjami hamowania awaryjnego "City" i rozpoznawania pieszych.



W ofercie jest Pakiet Premium, który np. dla wersji Comfortline obejmuje system nawigacji satelitarnej Discover Media, system Keyless Access umożliwiający bezkluczykowy dostęp do auta i uruchamianie silnika oraz Active Lighting System, czyli reflektory LED Top z układem Dynamic Light Assist. Przy wyborze tego pakietu korzyść może wynosić aż 9470 zł.



Zdjęcie VW Tiguan Allspace /



Od premiery rynkowej Tiguan Allspace będzie dostępny z sześcioma silnikami do wyboru. Oprócz jednostki 1.4 TSI (110 kW/150 KM) z systemem odłączanych cylindrów i funkcją żeglowania, aby ograniczyć zużycie paliwa do dyspozycji jest pięć 2-litrowych jednostek - dwie TSI o mocy 180 KM i 220 KM oraz trzy TDI o mocy 150 KM, 190 KM i 240 KM.



Tak jak w wypadku klasycznego Tiguana, także Allspace jest dostępny w wersjach z napędem na przednie i na cztery koła 4MOTION. Wersje z napędem na przednią oś, zależnie od rodzaju silnika, mogą pociągnąć przyczepę o masie do 2200 kg, w wypadku wersji z napędem na cztery koła - nawet 2500 kg. Napęd 4MOTION jest oferowany seryjnie w połączeniu z silnikami TSI o mocy 180 KM i 220 KM, a także z jednostkami napędowymi TDI o mocy 150 KM (z 6-biegową przekładnią mechaniczną lub 7-stopniową DSG) oraz 190 KM i 240 KM (w obydwu wypadkach wyłącznie z 7-stopniową przekładnią DSG).