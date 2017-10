Volkswagen T-Roc. Polskie ceny

Volkswagen podał polskie ceny całkowicie nowego modelu, jakim jest T-Roc. Samochód można już zamawiać u dilerów.

Zdjęcie Volkswagen T-Roc / Premiery ​Volkswagen T-Roc. Nowy SUV z Niemiec

Cennik T-Roca zaczyna się od 76 490 zł za wersję napędzaną trzycylindrowym, 115-konnym silnikiem 1.0 TSI wyposażonym w turbosprężarkę.



Bogate wyposażenie seryjne T-Roca obejmuje, między innymi, nowoczesne systemy asystujące - Front Assist (monitorowania przestrzeni przed autem z funkcją awaryjnego hamowania w mieście City), Lane Assist (utrzymania pasa ruchu) oraz wykrywania pieszych, światła do jazdy dziennej w technologii LED, klimatyzację, czujnik deszczu, radio, elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane oraz automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne.



T-Roc może być wyposażony w cyfrowe wskaźniki (Active Info Display nowej generacji), które do wersji Advance są oferowane za dopłatą, a do wersji Premium - seryjnie. Ponadto, w ramach wyposażenia dodatkowego są dostępne m.in. Keyless Access (bezkluczykowy dostęp do wnętrza i uruchamianie silnika), system elektrycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika, system Blind Spot (monitorowania martwego pola widzenia lusterek), sprzęt audio firmy Beats, system Park Assist (asystent parkowania wzdłużnego i prostopadłego).



Nowy T-Roc jest dostępny z czterema turbodoładowanymi silnikami do wyboru: oprócz podstawowego 1.0 TSI o mocy 115 KM w ofercie znajdują się także benzynowe jednostki napędowe 1.5 TSI o mocy 150 KM (cena 99 890 zł) i 2.0 TSI o mocy 190 KM (seryjnie współpracująca z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową i oferowana wyłącznie z napędem na cztery koła 4MOTION; cena 125 090 zł) oraz wysokoprężny silnik 2.0 TDI osiągający moc 150 KM (również seryjnie współpracujący z 7-stopniową skrzynią biegów DSG i dostępny wyłącznie z napędem na cztery koła 4MOTION; cena 130 590 zł).

Reklama