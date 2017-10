Volkswagen Home w Warszawie. Pierwszy na świecie

Stylowe wnętrze, połączenie mchu, drewna i ciepłego światła. Design w najlepszej formie. A wszystko inspirowane najnowszymi modelami samochodów marki Volkswagen. To dom Volkswagena w Warszawie. A dokładnie Volkswagen Home, pierwszy tego typu concept store marki na świecie.

Zdjęcie Volkswagen Home /

Centrum nowoczesnego miasta. Dookoła wystrzeliwują w niebo szklane wieżowce. To serce Warszawy. Ulica Karolkowa. A dokładnie Karolkowa Bussines Park. Nietypowe miejsce dla salonu samochodowego. Nietypowe miejsce dla domu. I dokładnie w tym miejscu powstał nowatorski concept store marki Volkswagen. Miejsce nietypowej prezentacji samochodów.



- Głównym celem powstania Volkswagen Home jest stworzenie miejsca prezentacji samochodów innego niż typowe salony. Chcemy zmaksymalizować dobre doświadczenie klientów w kontakcie z naszą marką. Chcemy, żeby było tu tak jak w domu. Inspirująco i z pozytywnymi emocjami. Bo przecież takie emocje towarzyszą nam przy zakupie nowego auta - tłumaczy Michał Szaniecki, Dyrektor Marketingu marki Volkswagen.



Dlatego Volkswagen Home w niczym nie przypomina tradycyjnego salonu samochodowego. W ekspozycji wystawiono jedynie trzy samochody - Arteona, Golfa GTE oraz mającego właśnie polska premierę T-Roca. Do dyspozycji gości są wygodne i gustowne kanapy. Przy stolikach kawowych można spokojnie napić się kawy i bezstresowo poznawać ofertę Volkswagena. Dobre emocje przywołują również tak nietypowe elementy wystroju, jak mech na ścianach czy unikatowa rzeźba świetlna.



- Zmienia się podejście klientów do motoryzacji. Wymagają oni większej indywidualizacji i możliwości konfiguracji samochodów. Chcą aby dopasowywały się one do ich stylu życia. I Volkswagen Home jest miejscem, które ma pokazywać to indywidualne podejście. Odpowiadać na te potrzeby. Volkswagen Home ma być miejscem unikatowym, budzącym emocje - dodaje Michał Szaniecki.

Zdjęcie Volkswagen Home /

Reklama

Volkswagen od zawsze bacznie analizował potrzeby swoich klientów. Każdy kolejny model samochodu odpowiadał ich oczekiwaniom. Co więcej, wyprzedzał swoje czasy pokazując w jakim kierunku rozwijać się będzie motoryzacja. Również dziś Volkswagen jest pionierem testującym i wdrażającym nowatorskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej. Prezentowany właśnie w Volkswagen Home T-Roc jest liderem swojej klasy jeżeli chodzi o moc silników, bogate wyposażenie standardowe czy ilość dostępnych systemów wspierających kierowcę. To też niezaprzeczalnie doskonale zaprojektowany samochód. I właśnie jego design był m. im. inspiracją dla projektu Volkswagen Home.



Zdjęcie Volkswagen Home /

- W każdym projekcie szukamy elementów, które są ważne dla tożsamości inwestora. Naszym zadaniem jest te elementy wychwycić i przekuć na funkcję i estetykę. Dlatego domowy klimat salonu Volkswagen Home uzupełniliśmy elementami inspirowanymi liniami projektowymi nowych samochodów Volkswagena. Konstrukcje ścian nie tylko odwzorowują pełne energii i dynamizmu linie samochodów spod znaku VW, ale też bezpośrednio nawiązują do charakterystycznej rzeźby grilla modelu Arteon. Stylistkę modeli Arteon oraz najnowszego T-Roc klienci Volkswagena odnajdą także w samym oświetleniu salonu. - Paweł Garus, współwłaściciel pracowni mode:lina™.



W Volkswagen Home prezentowane będą najnowsze modele marki. Klienci będą mogli nie tylko obejrzeć auta, ale również umówić jazdy testowe, skonfigurować swojego wymarzonego Volkswagena oraz złożyć zamówienie. A wszystko w komfortowych i przytulnych wnętrzach domu Volkswagena. W samym sercu Warszawy, przy ulicy Karolkowej 30.



Volkswagen Home to pierwszy tego typu projekt marki w Europie. Nowa przestrzeń powstała przy ul. Karolkowiej 30 na warszawskiej Woli. W przyszłości ma się stać również miejscem różnego rodzaju spotkań - od tych o charakterze kulturalnym, po eventy kulinarne czy muzyczne.



Oficjalne otwarcie Volkswagen Home odbyło się w minioną sobotę 28 października 2017 r. Dla gości podczas eventu zagrała gwiazda wieczoru - Monika Brodka.