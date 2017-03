Volkswagen Golf z nowym silnikiem wyceniony

Do gamy odświeżonego Golfa dołączył zupełnie nowy silnik 1.5 TSI EVO o mocy 150 KM. Niestety, tanio nie jest.

Zdjęcie Volkswagen Golf /INTERIA.PL

Jednostka 1.5 TSI zastąpić ma, dobrze znany i wielokrotnie modyfikowany, silnik 1.4 TSI o mocach 125 oraz 150 KM. Nowy motor ma przewyższać swojego poprzednika głównie pod względem oszczędności paliwa, bowiem moce pozostały niemal niezmienione (130 i 150 KM).

Polskie przedstawicielstwo Volkswagena właśnie wprowadziło do oferty mocniejszą odmianę nowej jednostki, sprzedawanej równolegle ze starszą. Którą lepiej wybrać? Może wydać się to zaskakujące, ale... tą drugą!



1.4 TSI kupimy już za 82 590 zł, podczas gdy 1.5 TSI występuje tylko w topowej wersji wyposażenia Highline, co daje cenę 90 690 zł. To o 2200 zł więcej, niż za równie dobrze wyposażone auto ze starszym silnikiem. Co więcej, pomimo identycznej wartości mocy i maksymalnego momentu obrotowego (250 Nm), Golf 1.5 TSI przyspiesza do 100 km/h wolniej 0,1 s, niż 1.4 TSI (8,3 s zamiast 8,2 s). Jedynym plusem jest niższe zużycie paliwa o 0,2 l/100 km (5,0 l/100 km).