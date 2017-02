Volkswagen California z rekordową sprzedażą

W 2016 roku z taśmy fabryki w Hannover-Limmer zjechało 12 887 egzemplarzy Californii, auta rekreacyjnego Volkswagena. To o aż 3.466 sztuk więcej niż w 2015 roku, który również był rekordowy. W Polsce w minionym roku zarejestrowano 62 sztuki tego uniwersalnego kampera. Od początku produkcji Californii powstało już w sumie 75 tysięcy egzemplarzy.

Volker Eissele, szef działu Samochody Specjalne powiedział: "California to historia wspaniałego sukcesu. Zaczęło się od modelu Bulli - symbolu niezależności, a teraz w postaci Californii najnowszej generacji powstał prawdziwy dom na kołach. Jak żaden inny samochód tego rodzaju California pozwala wygodnie podróżować i cieszyć się życiem".

Tylko w ubiegłym roku wyprodukowano 12 887 egzemplarzy tego rekreacyjnego modelu, co oznacza wzrost o 37 procent w porównaniu z produkcją w 2015 roku. W tym roku również spodziewany jest kolejny wzrost. Dla porównania - w 2004 roku, gdy w zakładach Hanower-Limmer rozpoczynało się wytwarzanie Californii, powstało 2100 egzemplarzy.



California (w cenie od 125 850 zł netto) jest wytwarzana i kompletowana ręcznie zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów. Oferowana jest w wersjach Beach, Coast oraz Ocean. Wyjątkowo interesujące są aktualnie oferowane modele specjalne California Ocean "Red", "Blue" oraz "Grey". Mają one podnoszony dach, odpowiednio w kolorach czerwonym, niebieskim lub szarym, opcjonalne 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, podłogę o wyglądzie ciemnego lub jasnego drewna i mogą być lakierowane w dwóch kolorach. Daje to pewien pogląd na różnorodność wersji wyposażeniowych tego samochodu.

Wszystkie modele specjalne z serii California Ocean mają w wyposażeniu standardowym elektrohydraulicznie podnoszony dach, przyciemniane szyby boczne oraz tylną, pakiet elementów chromowanych, diodowe reflektory, przyciemnione klosze tylnych lamp oraz fotele pokryte alcantarą. Poza tym auta wyposaża się seryjnie w ogrzewanie postojowe, klimatyzację automatyczną, czujnik deszczu oraz zmierzchu, podwójne, wytłumione szyby z izolacją, drzwi bagażnika z zamontowanymi krzesełkami turystycznymi oraz drzwi boczne przesuwane, w których znajduje się miejsce na stolik kempingowy.



Volker Eissele stwierdził: "California to ulubiony samochód rekreacyjny Europejczyków, bardzo się cieszymy, że popyt na niego ciągle rośnie. Jak żaden inny model tego rodzaju California pozwala bardzo wygodnie podróżować, dając wiele radości naszym klientom, którzy ogromnie cenią jego wszechstronność. Nie bez powodu model ten stał się swego rodzaju ikoną w grupie samochodów kempingowych i rekreacyjnych".