Toyota Yaris GRMN – nowy hot hatch do kupienia w internecie

27 lipca o godz. 18.00 Toyota rozpocznie przyjmowanie zamówień na Yarisa GRMN – limitowaną, sportową edycję miejskiego modelu Yaris. Pierwszym modelem w historii oficjalnej sprzedaży samochodów Toyoty w Polsce, który można było zamówić przez internet za pośrednictwem dedykowanej strony, był crossover C-HR. Opcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów, dlatego teraz Toyota powraca do tego nowoczesnego rozwiązania.

Zdjęcie Toyota Yaris GRMN /INTERIA.PL Pierwsza jazda Toyota Yaris GRMN. "Zielone piekło" jej nie straszne

Specjalne wersje samochodów Toyoty z serii Gazoo Racing Meister of Nürburgring, czyli GRMN, były dotychczas dostępne jedynie w Japonii. Yaris GRMN to pierwsze auto z tym oznaczeniem na europejskim rynku. Edycja limitowana GRMN trafia do sprzedaży z okazji powrotu Toyoty do Rajdowych Mistrzostw Świata. Jest adresowana do fanów dynamicznej, sportowej jazdy oraz kibiców TOYOTA GAZOO Racing.

Toyota powierzyła budowę Yarisa GRMN swojemu europejskiemu zespołowi, który odpowiadał za silnik i projekt wnętrza. Podwozie oraz układ hamulcowy skonstruowali japońscy inżynierowie Toyoty. Silnik 1.8 l z kompresorem, o mocy około 215 KM, napędza przednią oś za pośrednictwem 6-stopniowej manualnej skrzyni biegów. Yaris GRMN przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,3 s (dane orientacyjne) - to najlepszy wynik w klasie. Auto zużywa 7,5 l/100 km benzyny i emituje 170 g/km CO2.

Związek z rajdową odmianą Yarisa znajduje odzwierciedlenie w sportowej stylizacji nadwozia i projekcie wnętrza skoncentrowanym na kierowcy. Kolorystyka karoserii nawiązuje do oryginalnego oklejenia Yarisa WRC. Samochód jest dostępny tylko w wersji 3-drzwiowej, z czarnym spojlerem na klapie bagażnika. Auto porusza się na 17-calowych wieloramiennych kołach BBS z lekkich stopów. Zawieszenie było tuningowane na słynnym torze Nürburgring Nordschleife podczas wyścigów i testów zespołu TOYOTA GAZOO Racing.



Zdjęcie Toyota Yaris GRMN / INTERIA.PL

Yaris GRMN ma specjalnie zaprojektowane zderzaki z przodu i z tyłu, tylny dyfuzor i umieszczoną centralnie sportową rurę wydechową. We wnętrzu pojawiły się sportowe fotele, opracowane do tego modelu przez Toyota Boshoku, niewielka skórzana kierownica znana z coupe GT86, a także sportowe aluminiowe pedały i przeprojektowane zegary. Podłoga przykryta jest dywanikami z logo GRMN, a na silniku znajduje się plakietka z tym oznaczeniem.

Nowy Yaris GRMN kosztuje 139 900 zł, a zaliczka przy zamówieniu wynosi 4 500 zł. Na europejskim rynku jest dostępnych 400 egzemplarzy z limitowanej edycji.