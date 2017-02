Toyota sprzedała już ponad 10 milionów hybryd na świecie

W styczniu 2017 roku łączna liczba samochodów hybrydowych sprzedanych przez Toyotę przekroczyła 10 milionów. Klienci Toyoty kupili ostatni milion w ciągu 9 miesięcy. 20 lat po debiucie Priusa, japoński producent ma w swojej ofercie 33 modele hybrydowe dostępne w 90 krajach.

Zdjęcie Toyota Prius /

Do końca stycznia 2017 roku Toyota sprzedała łącznie 10,05 mln hybryd. Technologia hybrydowa to obecnie najpopularniejszy sposób na ograniczenie zużycia paliwa i zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez transport. Od 20 lat Toyota traktuje jako swój priorytet zmniejszenie wpływu motoryzacji na środowisko.

Toyota szacuje, że do 31 stycznia 2017 roku wyprodukowane przez nią hybrydy pozwoliły zapobiec emisji 77 milionów ton CO2. O tyle więcej dwutlenku węgla trafiłoby do atmosfery, gdyby zamiast hybryd kupiono samochody benzynowe o podobnej wielkości i osiągach. Jednocześnie sprzedaż hybryd pozwoliła zaoszczędzić 29 miliardów litrów benzyny.

Toyota jest największym producentem samochodów hybrydowych na świecie. Japoński koncern jako pierwszy wprowadził auta hybrydowe do seryjnej produkcji. W sierpniu 1997 roku zadebiutował minibus Coaster Hybrid EV, a już w grudniu 1997 roku do salonów trafił Prius - pierwszy na świecie masowo produkowany samochód hybrydowy. Od tamtej pory hybrydy Toyoty cieszą się stale rosnącą popularnością wśród klientów. Ostatni milion Toyota sprzedała w ciągu 9 miesięcy - wynik 9 milionów firma uzyskała w kwietniu 2016 roku.

Zdjęcie Toyota Prius pierwszej generacji /

W 1997 roku Prius był pierwszą realną odpowiedzią przemysłu motoryzacyjnego na rosnący problem nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Toyocie jako pierwszej udało się opracować wystarczająco wydajny i trwały akumulator oraz napęd wykorzystujący silnik elektryczny, który zapewniał niższe zużycie paliwa przy braku konieczności ładowania samochodu z zewnętrznej sieci. Zespół projektantów Priusa pracował w przekonaniu, że rozwój samochodów hybrydowych jest kluczowy dla przyszłości motoryzacji. Takie nastawienie zaowocowało pierwszym na świecie hybrydowym samochodem osobowym, który można było wdrożyć do masowej produkcji.

Zdjęcie Toyota Prius /

Prius zyskał tak dużą popularność, że stał się synonimem ekologicznego samochodu. Model ten sprawił, że kierowcy zaczęli zwracać uwagę na zużycie paliwa i emisję spalin przy wyborze auta. Prius 4. generacji, który zadebiutował w Polsce w kwietniu 2016 roku, powstał nie tylko z myślą o niskiej emisji spalin i ochronie środowiska, ale także o osiągach i radości z jazdy. Jest to pierwszy model Toyoty zbudowany na platformie TNGA, która zapewnia niski środek ciężkości, dużą sztywność nadwozia oraz bardzo dobre właściwości jezdne.

"Kiedy wprowadziliśmy do salonów Priusa, nikt nie wiedział, co to są hybrydy. Kierowcy Priusa byli nazywani geekami. Dzięki pierwszym klientom, którzy dali Priusowi szansę, obecnie hybrydy to popularne samochody, które weszły do głównego nurtu motoryzacji" - powiedział Takeshi Uchiyamada, prezes Toyoty i twórca pierwszego Priusa. - "Jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym klientom, którzy pomogli nam osiągnąć spektakularny wynik 10 milionów hybryd. Będziemy nadal realizować nasz plan, którego celem jest rozwiązywanie globalnych problemów związanych z ochroną klimatu i środowiska".