Te auta chcą dziś wszyscy. Wkrótce nie będzie już żadnych innych?

Fenomenu popularności SUV-ów nie potrafią wytłumaczyć najtęższe motoryzacyjne umysły. Ofiarą tego trendu padają już nie tylko vany i rodzinne kombi, ale nawet samochody sportowe!

SUV-y to amerykański wynalazek

W kolebce SUV-ów, czyli USA, segment osiągnął właśnie rekordowy poziom lojalności klientów. Jak donosi firma analityczna IHS Markit, aż 66 proc. nabywców, którzy do tej pory użytkowali SUV-a lub crossovera, kupując nowe auto decyduje się na kolejny model tego typu. W porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat oznacza to wzrost o blisko 14 punktów procentowych!

Co ciekawe, największy spadek lojalności spowodowany rosnącą popularnością SUV-ów odnotowały za oceanem rodzinne sedany. Jeszcze w 2012 roku 56 proc. powracających do salonów nabywców decydowało się na kolejne tego typu auto. Dziś lojalność w tym segmencie spadła do rekordowo niskich 48,6 proc.

Na wzroście zainteresowania pojazdami o charakterze sportowo-użytkowym, klasycznie już, tracą vany. W zeszłym roku lojalność nabywców w tym segmencie rynku wynosiła 33,6 proc. W kwietniu 2017 zanotowano wynik 31,8 proc.

Analitycy ostrzegają też o nowym trendzie - zwracania się w kierunku SUV-ów nabywców aut sportowych! Coraz większa liczba SUV-ów o sportowych osiągach sprawia, że dotychczasowi klienci tego segmentu stają się coraz mniej lojalni. W 2015 roku poziom lojalności nabywców sportowych coupe wynosił w USA równe 22 proc. Rok później było to 21,9 proc. a obecnie 21,6 proc. Wprawdzie spadki nie są duże, ale analizując dane dotyczące kolejnych miesięcy nowy trend staje się wyraźnie widoczny.