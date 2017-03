Szokujące dane o nabywcach. To cios dla dealerów!

Polski rynek motoryzacyjny zdominowany jest przez samochody używane. Które marki i modele cieszą się dziś największym uznaniem w oczach nabywców znad Wisły?

Zdjęcie Polacy w większości szukają samochodów za kilkanaście tysięcy złotych /

Popularny serwis ogłoszeniowy - "otomoto.pl" - już po raz szósty opublikował ranking "Internetowy Samochód Roku". Zestawienie powstało na podstawie ponad miliarda(!) zapytań, jakie - w minionym roku - wygenerowali rodacy szukający dla siebie używanego samochodu w Internecie. W oparciu o te dane opracowano raport dotyczący najpopularniejszych aut w podziale na poszczególne segmentu rynku. Jego wyniki dla wielu mogą być dużym zaskoczeniem...

Rodacy najczęściej szukają samochodów w przedziale cenowym od 5(!) do 30 tys. zł. Tego rodzaju zapytania odpowiadają za przeszło 33 proc. ogółu. Aż 77 proc. nabywców preferuje samochody z polskiego salonu. Dla ponad 18 proc. niezbędnym elementem wyposażenia jest klimatyzacja.

Drugi raz z rzędu tytuł "Internetowego Samochodu Roku" zdobyło Audi A4. Liczba zapytań dotycząca tego pojazdu przekroczyła 16,7 mln. W roku 2016 najczęściej wystawianym na sprzedaż wariantem Audi A4 była wersja sedan (50,7 proc.), nieco rzadziej kombi (34,4 proc.). Większość z oferowanych do sprzedaży egzemplarzy to Audi A4 typoszeregu B6 (roczniki 2000-2004). Przeciętna cena Audi A4 B6 waha się w granicach 13 000 - 16 500 zł.

Numerem 2. polskiego rynku jest obecnie wieloletni zwycięzca plebiscytu - Volkswagen Golf. W edycji 2016 kompakt awansował o jedną pozycję, z liczbą wyszukiwań na poziomie 15,6 mln. Aż 56,6 proc. dostępnych w 2016 roku w "otomoto.pl" Golfów miało nadwozie typu hatchback. Jedną czwartą (25,8 proc.) stanowiły kombi. Liczba pojazdów z dieslem i silnikiem benzynowym była niemalże identyczna (odpowiednio 44 proc. i 43,46 proc.). Najwięcej ogłoszeń dotyczyło modelu IV generacji produkowanego w latach 1997-2003. Najpopularniejszy przedział cenowy: 6 000 - 7 500 zł.

W tym roku - pierwszy raz w historii plebiscytu - na podium znalazło się BMW serii 3 (15,2 mln wyszukań). Co ważne, również po raz pierwszy w historii rankingu, na podium znalazł samochód spoza - dominującej i zamieniającej się miejscami - trójki: Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Audi A4. Samochód z Bawarii zanotował ogromny wzrost popularności - w ubiegłorocznym zestawieniu seria 3 była na szóstej pozycji. Najczęściej wystawiane do sprzedaży egzemplarze to modele typoszeregu E46, produkowanego w latach 1998 - 2007. Średnia cena samochodów z tej generacji waha się miedzy 11 000 a 14 000 zł. Przeważały egzemplarze z silnikiem benzynowym - 49,5 proc. 31,7 proc. ogłoszeń dotyczyło diesli. Ponad 18 proc. dostępnych egzemplarzy miało instalację LPG.

Poza zmianami na podium, doszło również do sporej rotacji na dalszych miejscach zestawienia. Czwartą pozycję utrzymał Opel Astra. Pierwszy raz od 2010 roku z pierwszej trójki wypadł Volkswagen Passat, który w 2016 roku był piątym pod względem popularności samochodem. Za nim uplasowały się kolejno: 6. Audi A6, 7. BMW serii 5, 8. Skoda Octavia, 9. Audi A3 i 10. Ford Focus.

Polscy nabywcy najbardziej upodobali sobie samochody marek niemieckich. W stosunku do rankingu podsumowującego rok 2015 nie zmieniły się dwa pierwsze miejsca. Stawce przewodzą Volkswagen i Audi. Marki BMW i Opel zamieniły się miejscami. Teraz to bawarski producent znajduje się na podium. Kolejne pozycje zajmują: 5. Ford, 6. Mercedes (awans z drugiej dziesiątki!), 7. Toyota, 8. Renault, 9. Skoda i 10. Citroen (awans z drugiej dziesiątki).

Od redakcji:

Dane prezentowane przez otomotp.pl to gorzka pigułka dla dealerów nowych pojazdów, którzy w ostatnim czasie mocno lobbują za wprowadzeniem - proponowanych przez PiS - zmian w podatku akcyzowym od samochodów. Przypominamy, że w ubiegłym miesiącu Związek Dealerów Samochodów wystosował list do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o przyspieszenie prac nad projektem zmian opodatkowania akcyzą samochodów. Jego przedstawiciele wielokrotnie przekonywali (m.in. w czasie obrad senackich komisji zajmujących się propozycjami zmian), że Polacy mogą pozwolić sobie na zakup nowych samochodów. Jako dowód wskazywano m.in. fakt, iż - chociażby w grudniu - średnia deklarowana wartość sprowadzonego do kraju samochodu używanego wynosiła 29 300 zł. To zaledwie o 600 zł mniej, niż zapłacić trzeba w salonie za najtańszy nowy samochód w Polsce - Dacię Logan.

Niestety, dane prezentowane przez największy w Polsce serwis ogłoszeniowy mocno kontrastują z tymi statystykami. Nie sposób przeczyć, że średnie ceny wśród trójki najczęściej wyszukiwanych samochodów używanych w Polsce są zdecydowanie niższe i - w żadnym z trzech przypadków - nie przekraczają 16,5 tys. zł! Oznacza to, że w rzeczywistości statystycznemu polskiemu kierowcy do nowego Logana nie brakuje wcale 600 zł, lecz - mniej więcej - 16 000 zł! W ten sposób dochodzimy do przykrego i niezbyt odkrywczego wniosku, że przeciętnej polskiej rodziny wciąż nie stać na zakup fabrycznie nowego auta. Na obecnym etapie wszelkie próby zmiany tej sytuacji przy pomocy narzędzi prawnych, jak np. podatek akcyzowy (czy to za pomocą "kija" czy też "marchewki") skazane są na niepowodzenie.

Paweł Rygas