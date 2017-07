Świetna sprzedaż samochodów grupy VW w Polsce

Volkswagen Group Polska, importer samochodów marek Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Porsche odnotował doskonałe wyniki rejestracji nowych aut.

Zdjęcie Nalężąca do grupy VW Skoda od lat jest liderem sprzedaży w Polsce /

Spółka Volkswagen Group Polska jest importerem marek niemieckiego koncernu Volkswagen AG. W jej portfolio znajdują się marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche oraz Volkswagen Samochody Użytkowe. Firma powstała w 2012 roku. I te pięć lat wystarczyło, aby spółka podwoiła swoje wyniki pod względem ilości zarejestrowanych pojazdów. W 2012 roku zostało zarejestrowanych 62 076 pojazdów osobowych pochodzących z salonów marek należących do Volkswagen Group Polska. W pierwszej połowie 2017 roku Grupa dostarczyła 68 610 aut osobowych, czyli więcej niż w całym 2012 roku.



Marki wchodzące w skład Volkswagen Group Polska tradycyjnie już zajmują czołowe miejsca w rankingach rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszej trójce od lat są Skoda oraz Volkswagen. Skoda jest liderem polskiego rynku nieprzerwanie od 2009 roku. Systematycznie zwiększa się też ilość dostarczanych samochodów Seata, Audi oraz Porsche. Warto zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie Polaków markami premium należącymi do Volkswagen Group Polska.



Średnia wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów na polskim rynku wyniosła w pierwszej połowie 2017 roku 17.23%. Tymczasem, aż trzy marki z Volkswagen Group Polska znacząco przekroczyły ten wynik. Liczba rejestracji nowych Volkswagenów wzrosła o ponad 20, Audi o 24, a Porsche o 44 procent. Pośród pięciu najczęściej rejestrowanych nowych samochodów w Polsce, w pierwszym półroczu tego roku, aż 3 pochodzą z oferty Volkswagen Group Polska. Mowa tu o Skodach Octavii i Fabii oraz Volkswagenie Golfie.



Volkswagen Group Polska od lat jest niekwestionowanym liderem rynku motoryzacyjnego w Polsce. Szeroka oferta produktowa pozwalająca każdemu znaleźć dla siebie doskonały samochód, wysoka jakość wykończenia, atrakcyjne i innowacyjne formy finansowania zakupu nowych aut, to tylko część argumentów przemawiających do Polaków. Warto pamiętać również, iż technologie dostępne w samochodach marek wchodzących w skład Volkswagen Group Polska są bardzo często dostępne w atrakcyjnych cenowo pakietach. I często są niedostępne u konkurencji.



Volkswagen Group Polska oferuje także swoim klientom ogromną sieć serwisową. W całym kraju jest 331 punktów serwisowych należących do wszystkich marek wchodzących w skład spółki.