Suzuki Swift wycenione

Na Poznań Motor Show swoją polską premierę zaliczyła nowa generacja sprzedażowego hitu Suzuki - model Swift. Produkowane w Japonii auto wkracza właśnie do polskich salonów.

Zdjęcie Suzuki Swift

Nabywcy mają do wyboru trzy odmiany wyposażenia: Premium, Premium Plus i Elegance. W standardowej otrzymamy m.in. manualną klimatyzację, wielofunkcyjną kierownicę i nagłośnienie z bezprzewodowym zestawem głośnomówiącym (Bluetooth). Każde auto otrzymuje również - wykonane w technologii diodowej - światła do jazdy dziennej, elektrycznie wspomagany układ kierowniczy i dekoracyjne elementy wnętrza w kolorze białym (obwódki zegarów, listwy na drzwiach i desce rozdzielczej).

Cennik otwiera odmiana Premium z benzynowym silnikiem 1,2 l DualJet o mocy 90 KM (120 Nm) sprzęganym standardowo z ręczną, pięciostopniową skrzynią biegów. Za auto w takiej konfiguracji zapłacić trzeba od 47 900 zł. Dopłata do wersji Premium Plus to 2 tys. zł. Na 54 900 zł wyceniono samochód w pośredniej wersji wyposażenia z bezstopniową przekładnią CVT.

W przypadku silnika 1,2 l Topowa odmiana - Elegance - oferowana jest wyłącznie w wersji SHVS z pięciostopniową, ręczną skrzynią biegów. Auto może się pochwalić układem hybrydowym typu "mild hybryd", co oznacza m.in. zespolony z rozrusznikiem alternator (generujący 2,3 kW i 50 Nm) oraz zastosowanie akumulatora litowo-jonowego. Samochód wyceniono na 59 900 zł.

W ofercie znalazł się też mocniejszy, trzycylindrowy silnik z doładowaniem - 1,0 l BOOSTERJET o mocy 111 KM. Trudno jednak wróżyć mu w Polsce większą popularność, biorąc pod uwagę cenę od 59 900 za podstawową wersję Premium. Topowa odmiana - Elegance - wyposażona w sześciostopniową, ręczną skrzynię biegów - to już wydatek 74 900 zł.

Przypominamy, że nowy Swift mierzy dokładnie 3840 mm długości, 1735 mm szerokości i 1495 mm wysokości. Rozstaw kół to 2450 mm. Bagażnik mieści pakunki o pojemności do 265 l. W zawieszeniu zastosowano klasyczne rozwiązania. Na przedniej osi pracują kolumny McPhersona, z tyłu zastosowano belkę podatną na skręcanie.