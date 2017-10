SsangYong Rexton. Polskie ceny

Na polski rynek wchodzi właśnie jeden z niewielu suvów, który nie boi się zjazdu z utwardzonych dróg - nowy SsangYong Rexton. Ceny topowego modelu koreańskiej marki startują z pułapu 109 900 zł.

Taką kwotę zapłacić trzeba za auto w podstawowej wersji wyposażeniowej - Crystal - oferującej m.in. manualną klimatyzację, tempomat z funkcją hamowania awaryjnego i ostrzegania przed kolizją, czujniki deszczu i zmierzchu oraz wykończone skórą kierownicę i lewarek zmiany biegów.

Klienci mają do wyboru dwie jednostki napędowe. Ofertę otwiera benzynowy, doładowany motor o pojemności 2,0 l generujący moc 225 KM sprzęgany standardowo z ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów. Niestety, w takiej odmianie nie ma co liczyć na napęd 4x4. W przypadku silnika benzynowego ten - opcjonalnie - oferowany jest wyłącznie w egzemplarzach wyposażonych w skrzynię automatyczną. Dopłata do sześciostopniowego automatu wynosi 10 tys. zł. Kolejne 10 tys. zł. zapłacimy za wyposażenie auta w reduktor i napęd na obie osie.

Większą popularnością cieszyć się będzie zapewne - dostarczany przez Mercedesa - wysokoprężny silnik 2,2 l o mocy 181 KM (ceny od 129 900 zł). W tym przypadku możemy zdecydować się na napęd 4x4 (dopłata 10 tys. zł), bez konieczności inwestycji w automatyczną przekładnię. Chętni na automat (siedmiostopniowy) przygotować muszą dodatkowe 11 tys. zł.

Niezależnie od wybranej wersji wyposażeniowej i napędowej, za 4 tys. zł możemy doposażyć auto w dodatkowy, trzeci rząd siedzeń, dzięki któremu w kabinie zmieści się 7 osób.

Rexton to jeden z nielicznych suvów zbudowanych w oparciu o klasyczną, solidną ramę. Za wyborem koreańskiego auta przemawia również 5-letnia gwarancja limitowana przebiegiem 150 tys. km.