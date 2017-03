Skoda Octavia RS i Laurin&KLement. Ceny

W polskich salonach Skody można już zamawiać dwie topowe wersje Octavii - sportową RS i luksusową Laurin&Klement.

Zdjęcie Skoda Octavia RS /

Po wzmocnieniu znanej już z poprzedniego wcielenia Octavii RS jednostki 2.0 TSI o 10 KM, nowa wersja stała się najmocniejszą i najszybszą seryjną pochodną tego modelu w całej jego historii. 230-konny samochód rozpędza się do 100 km/h w 6,7 sekundy oraz osiąga prędkość maksymalną 250 km/h.



Skoda Octavia RS jest również dostępna z silnikiem TDI o mocy 184 KM, który w cyklu pomiarowym zużywa 4,5 l oleju napędowego na 100 km.



Laurin&Klement to wersja zarezerwowana tylko dla wybranych modeli marki, dająca dostęp do bezprecedensowego poziomu wyposażenia z zakresu komfortu, wyszukanego stylu i elegancji.



Octavia Laurin&Klement wyróżnia się stworzonymi specjalnie dla tej wersji wzorami obręczy kół ze stopów lekkich w rozmiarze osiemnastu cali oraz wnętrzem, w którym znajdziemy połączenie Alcantary i skórzanej tapicerki z listwami dekoracyjnymi pokrytymi czarnym lakierem fortepianowym. Czarną skórzaną tapicerką pokryto także wybrane elementy kabiny, które mają kontakt z dłońmi kierowcy.



Ceny Skody Octavii Laurin&Klement zaczynają się od 107 830 zł.