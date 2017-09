Skoda Kodiaq Scout. Znamy polskie ceny

Na salonie IAA we Frankfurcie debiutowała niedawno nowa wersja flagowego crossovera Skody - model Kodiaq Scout. Samochody w tej konfiguracji można już zamawiać w polskich salonach.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Scout /

Najbardziej offroadową z odmian Kodiaqa poznamy po srebrnych dodatkach w postaci ozdobnych listew zderzaków, relingów dachowych i obudów lusterek. Dzięki zmienionym zderzakom samochód jest o 9 mm dłuższy od bazowych odmian. Standard obejmuje m.in. przyciemniane szyby (boczne i tylna) oraz specjalne, "antracytowe" obręcze kół w rozmiarze 19 cali.

W kabinie znajdziemy - dedykowane do tej wersji - obszyte skórą i alcantarą fotele z logiem Scout. W tym przypadku centralny wyświetlacz systemu multimedialnego wyświetla dodatkowe informacje dotyczące pochylenia samochodu w terenie, wysokości nad poziomem morza, stron świata oraz temperatury oleju i cieczy chłodzącej.

Klienci mają do wyboru dwie odmiany benzynowe: 1,4 l TSI 150 KM i 2,0 l TSI 180 KM oraz dwa diesle: 2,0 l 150 KM i 2,0 l 190 KM. Dwie bazowe jednostki (wysokoprężna i benzynową) zamówić można z sześciostopniową, ręczną skrzynią biegów. Pozostałe - standardowo - oferowane są ze zautomatyzowaną, dwusprzęgłową przekładnią DSG.

Najtańsza Skoda Kodiaq Scout - 1,4 l TSI 150 KM - to wydatek od 135 500 zł. Najtańszego diesla wyceniono na 147 500 zł. W obu przypadkach dopłata do skrzyni DSG to 8 tys. zł.

Ceny 2,0 l TSI startują z pułapu 151 500 zł. Topowy 2,0 l TDI generujący 190 KM to wydatek 162 600 zł.



Dopłata do wersji siedmioosobowej wynosi 4 tys. zł.



Niezależnie od wersji silnikowej Skody Kodiaq Scout wyposażone są w napęd na obie osie. Standardem jest też - obejmujący komplet osłon podwozia - pakiet "offroad".