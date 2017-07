Skoda chwali się rekordową sprzedażą

Inwestycja w Skodę to jedno z lepszych posunięć w historii Volkswagena. Czeska marka notuje właśnie kolejne rekordy.

Zdjęcie Skoda Superb /INTERIA.PL

W pierwszej połowie roku czeski producent zwiększył zarówno przychody ze sprzedaży, jak i zysk operacyjny. O 2,8 proc. - do rekordowego poziomu 585 tys. sztuk - wzrosły też dostawy samochodów.



Przychody ze sprzedaży zwiększyły się aż o 22,6 proc. i po raz pierwszy w historii firmy przekroczyły pułap ośmiu miliardów euro w jednym półroczu! W porównaniu do analogicznego okresu minionego roku, zysk operacyjny Skody wzrósł o 25,5 proc, do 860 milionów euro. W ubiegłym roku było to 685 mln zł.



Czesi nie zamierzają zwalniać tempa i liczą na duże zainteresowanie nabywców swoimi nowymi crossoverami. W ramach planu rozwoju marki na najbliższe lata - "strategii 2025"- firma planuje też uzupełnienie portfolio o kolejne nowe modele. Warto dodać, że topowy crossover Skody - model Kodiaq, który trafił do cenników czeskiej marki w lutym bieżącego roku, do tej pory znalazł już ponad 27 100 nabywców z całego świata.