Seat z rekordową sprzedażą w 2016 roku

W minionym roku Seat zanotował najlepszy wynik sprzedaży globalnej od 9 lat. Koncern przekazał Klientom łącznie 410 200 samochodów, co stanowi o 2,6% więcej niż w 2015 roku.

Zdjęcie Seat Ateca

Od lipca 24 200 Seatów Ateca znalazło nabywców na całym świecie, co przełożyło się na wzrost sprzedaży w drugiej połowie roku o 5,3%. Poza sukcesem swojego pierwszego SUVa, Seat może pochwalić się także wzrostem globalnej sprzedaży Alhambry oraz Leona. Oba modele w 2016 roku odnotowały w tej kategorii najwyższe wyniki w historii. W roku, w którym rodzinny minivan świętował 20. urodziny, jego sprzedaż na świecie wzrosła aż o 13,6%, do poziomu 30 700 sztuk.

Zainteresowanie Leonem przełożyło się na 3-procentowy wzrost i sprzedaż 165 000 pojazdów. Natomiast Ibiza, której piąta generacja już wkrótce wjedzie na światowe rynki, zakończyła rok sprzedażą na poziomie 150 000 pojazdów.

- Rozpoczęliśmy naszą ofensywę produktową, a podjęte do tej pory działania zaowocowały znakomitymi wynikami. Wprowadzenie do oferty Seata modelu Ateca pozwala nam optymistycznie spojrzeć w przyszłość - nasz pierwszy SUV już teraz stanowi trzeci filar marki, a dzięki systematycznej sprzedaży przez cały 2017 rok, znacznie wzmocni nasze wyniki - mówi Luca de Meo, prezes Seata. - W związku z wprowadzeniem nowego Leona, nowej Ibizy oraz Arony stawiamy sobie ambitne cele sprzedażowe. To będzie wyjątkowy rok - dodaje.

Rok 2017 dla Seata będzie czasem rozszerzenia oferty, zapoczątkowanym przez model Ateca. W styczniu w salonach dealerskich pojawi się odświeżona wersja Leona, a w dalszej części roku piąta generacja Ibizy. Światło dziennie ujrzy również crossover Arona oraz sportowa wersja Ateki - FR. To między innymi dzięki pierwszemu SUV-owi marki, do października 2016 roku Seat odnotował zysk operacyjny w wysokości 137 mln euro.

Sprzedaż hiszpańskiego producenta w Europie Zachodniej osiągnęła 319 900 sztuk, czyli o 2,2% więcej niż w 2015 roku (312 800). Stało się tak dzięki wzrostom w takich krajach jak Austria (+12,9%), Szwecja (+31,3%) i Portugalia (+17,0%). To najlepsze wyniki w tym regionie od 2007 roku.

Seat zakończył rok z dodatnim saldem również w pięciu największych państwach w Europie. W Niemczech, na największym rynku marki, sprzedaż wzrosła o 2,5%, do 90 000 pojazdów, a w Hiszpanii o 0,1%, co przełożyło się na łączne dostawy na poziomie 77 200 pojazdów. Wielka Brytania i Francja, trzeci oraz piąty największy rynek hiszpańskiego producenta, poprawiły wyniki sprzedaży o 0,5%, czyli Klienci nabyli odpowiednio 47 400 i 22 500 pojazdów. Z kolei we Włoszech - siódmym na liście najważniejszych rynków Seata - sprzedaż wzrosła o 3,9%, co dało łączne dostawy w liczbie 16 500 pojazdów.

Wzrosty w Polsce (+22,0%), na największym rynku Seata w regionie, oraz na Węgrzech (+11,1%) zdecydowanie przekładają się na bardzo dobre wyniki sprzedaży producenta w Europie Wschodniej - ogólny wzrost na poziomie 8,2% doprowadził do łącznych dostaw w liczbie 28 200 pojazdów w porównaniu z 26 100 w roku poprzednim.

W 2016 roku Seat po raz kolejny pobił swój rekord sprzedaży w Turcji i Izraelu. Turcja, szósty co do wielkości rynek spółki, odnotowała ponad 41-procentowy wzrost sprzedaży (19 700 pojazdów, czyli o 5 800 więcej niż w 2015 roku). W Izraelu Hiszpanie zwiększyli sprzedaż o 6,2% i dostarczył w sumie 8 000 pojazdów. Hiszpański producent osiągnął dobry wynik także na swoim czwartym co do wielkości rynku - w Meksyku (24 500 sprzedanych pojazdów, o 1,5% więcej niż w roku poprzednim).