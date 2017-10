Seat notuje 20-procentowy wzrost sprzedaży w Polsce

Seat od stycznia do września 2017 roku sprzedał prawie 355 000 aut - o 13,4% więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku. Wyniki sprzedaży Seata poszły w górę także w Polsce – od początku roku producent zanotował 21-procentowy wzrost zamówień w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zdjęcie Seat Ateca FR /INTERIA.PL

Od stycznia do września 2017 roku Seat sprzedał 354 900 pojazdów, czyli o 13,4% więcej w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (312 900). Wzrost dostaw na poziomie 42 000 pojazdów to najlepszy rezultat marki od 2001 roku. W samym wrześniu Seat sprzedał 39 800 pojazdów, czyli o 11,2% więcej (4000 aut) niż w tym samym miesiącu w 2016 roku.

- Wyniki sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku były bardzo wysokie. Nadal rozwijamy się i osiągamy wyniki sprzedaży, których nie notowaliśmy w ciągu ostatnich 16 lat. Ponadto kontynuujemy stabilny rozwój na większości naszych rynków i jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się marek w Europie - mówi Wayne Griffiths, Wiceprezes Seata ds. sprzedaży i marketingu. - A dzięki nowej Aronie, która wkrótce trafi do sprzedaży, na pewno utrzymamy ten trend - dodaje.

Sprzedaż Seata wzrosła dzięki wynikom uzyskanym na jego głównych rynkach - w swej rodzinnej Hiszpanii marka zajmuje czołowe miejsce pod względem sprzedaży z wynikiem 73 800 pojazdów sprzedanych od stycznia do września, co stanowi wzrost o 21,2% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Drugim co do wielkości rynkiem Seata są Niemcy, gdzie sprzedaż wzrosła o 11,5%, a sprzedano 73 600 samochodów. Trzecie miejsce zajęła Wielka Brytania ze wzrostem wynoszącym prawie 20% i sprzedażą 44 300 aut. Francja (18 300, +13,7%), Austria (13 700, +16,5%), Szwajcaria (7500, +35,2%) i Belgia (5900, +18,4%) również odnotowały dwucyfrowy wzrost.



Na wysokie wyniki sprzedażowe Seata wpływ miały także rezultaty z Polski - od początku roku do końca września hiszpańska marka zanotowała 21-procentowy przyrost realizacji zamówień w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Do końca września Seat zarejestrował nad Wisłą ponad 7500 nowych aut. Wśród nich znalazły się: nowa Ibiza, Leon po faceliftingu, a także Ateca FR.