Rzadkie BMW Z8 na sprzedaż. I ma wartość dodaną!

Steve Jobs to jeden z idoli nowego pokolenia, motywowanych przez "coachów"-liderów, których życiowym celem jest wdrapanie się na szczyt korporacyjnej kariery.

Zdjęcie BMW Z8 Steve'a Jobsa /

Dla wielu ambitnych reprezentantów młodego pokolenia nieżyjący już twórca Apple stał się wręcz obiektem kultu. W Budapeszcie doczekał się nawet własnego pomnika!

Pamiątki związane z Jobsem zyskują coraz większą wartość. W kategorii świetnej lokaty kapitału traktować więc można należące niegdyś do Jobsa samochody. Zwłaszcza te, które same w sobie należą do unikatowych.

W ofercie domu aukcyjnego RM Sotheby’s pojawiło się właśnie należące niegdyś do Jobsa BMW Z8. Kabriolet trafił w ręce szefa Apple 8 grudnia 2000 roku, jako jeden z 2543 egzemplarzy przeznaczonych na amerykański rynek.

W sumie powstało zaledwie 5703, wzorowanych na historycznym modelu 507 z lat pięćdziesiątych, egzemplarzy BMW Z8. Samochody napędzane były silnikiem V8 o pojemności 4,9 l. Jednostka generowała moc równych 400 KM i rozwijała 500 Nm.

Należący niegdyś do Jobsa egzemplarz legitymuje się przebiegiem zaledwie 15 200 mil. Samochód zlicytowany zostanie już 6 grudnia, w czasie aukcji zorganizowanych na nowojorskim Manhattanie. Zdaniem ekspertów auto zmieni właściciela za sumę od 300 do 400 tys. dolarów.