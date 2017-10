Rusza sprzedaż nowego Volkswagena Polo

Można już składać zamówienia na Volkswagena Polo szóstej generacji. Ceny nowego Polo zaczynają się od 44 490 zł za wersję Start z silnikiem o mocy 65 KM.

Zdjęcie VW Polo / Pierwsza jazda Volkswagen Polo VI: 14 milionów kierowców nie mogło się mylić

W porównaniu ze swoim poprzednikiem nowy model stał się większy - kierowca i pasażerowie znajdą w nim teraz więcej miejsca. Nadwozie jest dłuższe o pond 8 cm i szersze o prawie 7 cm. Znacznie wzrosła też pojemność bagażnika: z 280 do 351 litrów.



Polo nowej generacji oferowane jest w pięciu wersjach wyposażenia - Start, Trendline, Comfortline i Highline oraz jako model specjalny - Beats (wyposażony m.in. w 300-watowy system dźwiękowy). Ponadto dostępne jest sportowe Polo GTI (z silnikiem o mocy 147 kW/200 KM).



Wszystkie wersje Polo są seryjnie wyposażone w system "Front Assist" monitorujący przestrzeń przed autem z funkcjami hamowania awaryjnego "City" oraz rozpoznawania pieszych. Ponieważ w konstrukcji auta wykorzystano modułową platformę MQB, możliwe stało się wyposażenie go w wiele systemów asystujących dostępnych za dopłatą. Znajdują się wśród nich aktywny tempomat "ACC" (teraz działa do prędkości 210 km/h), asystent zmiany pasa ruchu "Blind Spot Detection" z systemem wspomagającym wyjazd tyłem z miejsca parkingowego oraz częściowo automatyczny system parkowania "Park Assist".



Nowe Polo zostało wyposażone w system multimedialny najnowszej generacji z ekranami o przekątnej od 6,5 do 8,0 cala. Do nowego Polo Volkswagen oferuje również Active Info Display (cyfrowe wskaźniki) nowej generacji. Zakres funkcji oraz system obsługi cyfrowych wskaźników to zupełna nowość w segmencie miejskich samochodów.



W chwili rozpoczęcia sprzedaży do nowego Polo są dostępne cztery silniki benzynowe o pojemności 1,0 litra i mocy 48 kW/65 KM, 55 kW/75 KM, 70 kW/95 KM i 85 kW/115 KM. Dwie mocniejsze jednostki napędowe to turbodoładowane silniki TSI. Najmocniejszym silnikiem benzynowym jest dwulitrowy silnik o mocy 200 KM oferowany w Polo GTI. Gamę jednostek napędowych uzupełniają dwa diesle 1.6 TDI o mocy 80 i 95 KM. Modele z silnikami o mocy od 70 kW wzwyż są oferowane również z dwusprzęgłową, 7-biegową przekładnią (DSG).