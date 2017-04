Renault Koleos wycenione w Polsce

Wiemy już ile trzeba zapłacić za nowego Koleosa, ale tylko za wersję bazową.

Zdjęcie Renault Koleos /

Renault postanowiło potrzymać nas jeszcze trochę w niepewności i nie odkrywać wszystkich kart. Polskie przedstawicielstwo zdradziło więc jedynie cenę bazowej wersji drugiej generacji Koleosa.

Cennik tego SUVa otwiera kwota 111 400 zł, jaką trzeba zapłacić za odmianę Zen. Jej wyposażenie jest całkiem bogate - obejmuje między innymi automatyczną klimatyzację dwustrefową, kartę Renault Hands Free (bezkluczykowy dostęp do samochodu), 17-calowe alufelgi, asystenta pasa ruchu, a nawet system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym, nawigacją i nagłośnieniem Arkamys.



Rolę podstawowej jednostki napędowej pełni diesel 1.6 dCi o mocy 130 KM. Jedyną dla niego alternatywą (przynajmniej póki co) jest silnik 2.0 dCi 175 KM. W obu przypadkach dostępny będzie napęd 4x4 oraz bezstopniowa skrzynia biegów X-Tronic.



Zdjęcie Renault Koleos /

Renault Koleos zadebiutuje na polskim rynku we wrześniu, ale już w czerwcu będzie można zobaczyć w salonach pierwsze egzemplarze. Druga odsłona francuskiego SUVa zrywa zupełnie z poprzednikiem, nie tylko ze stylistycznego punktu widzenia. Auto awansowało do klasy średniej, będzie oferowane w wersji 7-osobowej, a za bazę do niego posłużył Nissan X-Trail.