Rekordowa sprzedaży użytkowych Volkswagenów w Polsce

Miniony rok marka Volkswagen Samochody Użytkowe zakończyła rekordowym wynikiem. Od stycznia do grudnia 2016 roku zarejestrowano w naszym kraju 8484 aut marki Volkswagen Samochody Użytkowe, czyli o 28,47 procent więcej niż w roku wcześniejszym.

Zdjęcie Volkswagen Amarok /

"Miniony rok był najlepszym w historii dla marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat odświeżeniu uległa cała gama modelowa, która wyróżnia się na tle konkurentów zaawansowanymi systemami, zwiększającymi komfort i bezpieczeństwo podróży, przy czym auta wciąż posiadają doskonałe walory użytkowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w zeszłym roku wprowadziliśmy do oferty, długo przez wszystkich wyczekiwanego, Amaroka z mocnym silnikiem 3.0 TDI V6. Aktualnie jesteśmy w trakcie wprowadzania na rynek nowego Craftera - w 100% produkowanego w Polsce, najlepszego auta w klasie, o czym świadczy przyznana przez ekspertów nagroda Van of the Year 2017. Tak doskonała paleta samochodów pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość". - powiedział Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Użytkowe.

W grudniu ubiegłego roku zarejestrowano w Polsce 1019 nowych dostawczych Volkswagenów, czyli o 227 egzemplarzy więcej (+28,66 procent) niż w analogicznym miesiącu 2015 roku. Był to drugi wynik w zestawieniu jeżeli chodzi o liczbę rejestracji i najlepszy wśród 10 czołowych marek pod względem procentowego przyrostu.



Aż dwa z czterech modeli oferowanych przez markę Volkswagen Samochody użytkowe są liderami w swoich klasach. Bezkonkurencyjna pozostaje seria T6, zdecydowanie wyprzedając konkurentów. Amarok natomiast jest najczęściej rejestrowanym nowym pick-upem w Polsce.