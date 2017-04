Rekordowa sprzedaż nowych samochodów. Polacy bogaci, jak nigdy?

55 526 nowych samochodów osobowych i dostawczych przybyło w marcu w rejestrach Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jeszcze w żadnym miesiącu obecnego wieku nie notowano w Polsce tak wysokiego rezultatu!

Zdjęcie Nowe samochody sprzedają się bardzo dobrze /

Na rekordowy wynik złożyło się kilka czynników - stosunkowo dobra sytuacja gospodarcza, pozytywne nastroje konsumenckie i - co najważniejsze - zamknięcie kwartału oraz finalizacja zakupów związanych ze zmianą rocznika. Nie można też - niestety - zapominać o istotnym udziale samochodów rejestrowanych z przeznaczeniem ich wywozu za granicę.

Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego to 24. miesiąc z rzędu nieprzerwanej poprawy. Cała grupa samochodów nowych urosła o 24,6 proc. w porównaniu rok do roku i 28,9 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Skumulowany rezultat od początku roku - 140 540 zarejestrowanych pojazdów - jest o 18,5 proc. wyższy niż rok temu.



Wzrost wypracowały zarówno samochody osobowe jak i dostawcze. W pierwszej grupie po trzech miesiącach zanotowano poprawę o blisko 20,3 proc. Wśród "dostawczaków" odnotowano 4,7 proc. skumulowanego wzrostu.

W grupie samochodów osobowych w marcu 2017 roku zarejestrowano 49 429 egzemplarzy. To zdecydowanie najwyższy miesięczny rezultat od początku wieku. Nieprzerwany wzrost utrzymuje się od kwietnia 2015 roku.

Niestety, zaledwie 15,3 tys. z zarejestrowanych w marcu nowych samochodów trafiło do nabywców prywatnych. To zaledwie 31 proc. ogółu nowych aut. Pozostałe 69 proc. klientów stanowiły firmy. Przypadło na nie 34,1 tys. zarejestrowanych samochodów, czyli aż o 40 proc. więcej niż w lutym!

W marcu na pierwsze miejsce w rankingu popularności wróciła Skoda. Wynik 6 130 zarejestrowanych samochodów jest aż o 44,2 proc. lepszy niż przed rokiem. Na drugim miejscu uplasowała się Toyota - 5 623 rejestracji oznacza poprawę o 44,4 proc. Toyota była też najczęściej wybieraną marką (2364 sztuk) w grupie klientów indywidualnych. Na trzeciej pozycji w ogólnym rankingu zamknął miesiąc Volkswagen wydając 5 540 samochodów (wzrost o 24,0 proc.). Czwarte miejsce w zestawieniu utrzymał Opel. Rejestracje tej marki wyniosły 3 548 sztuk, czyli o 18,6 proc. więcej niż rok temu. Na piątą lokatę powrócił Ford z wynikiem 3 210 zarejestrowanych aut (wzrost o 6,5 proc.).

W ogólnym rankingu modeli w marcu na pierwszym miejscu - podobnie jak przed rokiem - uplasował się Volkswagen Golf (1 982 rejestracje, +28,2 proc.). Następną pozycję zajęła Skoda Octavia (1 977 rejestracji, +45,3 proc.) przed - trzecią - Skodą Fabią (1 806 rejestracji, +59,3 proc.). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Opel Astra (1 425 rejestracji, +7,5 proc.) i Toyota Auris (1 246 rejestracji +7,4 proc.).

W całej grupie samochodów osobowych w ostatnim miesiącu zarejestrowano 88 samochodów elektrycznych (w tym z napędem hybrydowym Plug-in) oraz 1467 hybryd (+77,8 proc. w porównaniu do ubiegłego roku).