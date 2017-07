Rekordowa sprzedaż Hyundaia

Jeszcze kilka lat temu koreańskie marki miały wśród europejskich nabywców opinię "wynalazków". Gruntowne odświeżenie palety modelowej i zaprzęgniecie do pracy europejskich stylistów sprawiło, że dziś wyników sprzedaży na Starym Kontynencie może zazdrościć Koreańczykom niejeden producent!

Zdjęcie Samochody Hyundaia sprzedają się coraz lepiej /INTERIA.PL

Dobrym przykładem jest tu chociażby Hyundai. Zgodnie z nowymi danymi o rejestracjach opublikowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), w pierwszym półroczu zarejestrowano 270 921 samochodów tej marki, co oznacza wzrost o 3,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Do osiągnięcia wyniku przyczyniła się nowa gama modelowa, w tym premiera modelu i30 trzeciej generacji.

Najbardziej imponujące wyniki odnotowano we Francji (+18 proc.), Hiszpanii (+10 proc.) oraz w... Polsce gdzie zarejestrowano 9 916 sztuk nowych samochodów marki Hyundai, co oznacza 11 proc. wzrost. Koreańczycy poprawili też swoje wyniki na dwóch kluczowych rynkach UE - w Niemczech i Wielkiej Brytanii. U naszych sąsiadów zza Odry sprzedali o 6 proc. aut więcej. Słupki sprzedaży w Anglii wzrosły o 4 proc.

Najlepiej sprzedającym się Hyundaiem pozostaje kompaktowy SUV - model Tucson. Od momentu wprowadzenia go do sprzedaży w 2015 roku, na rynki Starego Kontynentu trafiło już ponad 250 000 sztuk tego modelu. Sporym zainteresowaniem cieszy się również IONIQ - jedyny na świecie samochód z trzema, różnymi napędami alternatywnymi do wyboru. Przez pierwszych 6 miesięcy tego roku Hyundai sprzedał ponad 10 000 egzemplarzy modelu IONIQ.

Przypominamy, że koreańska marka skrupulatnie wypełnia założenia ogłoszonego na najbliższą "pięciolatkę" planu, w ramach którego Hyundai wprowadzić chce do salonów aż 30 nowych modeli. Ma to wpłynąć na realizację celu, jakim jest zdobycie do 2021 roku pozycji pierwszej marki azjatyckiej w Europie!