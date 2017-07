Range Rover Velar wyceniony

W polskich salonach zamawiać już można najnowsze dzieło inżynierów Range Rovera - stworzony od podstaw, pozycjonowany pomiędzy Evoque a Range Roverem Sport - model Velar.

Zdjęcie Range Rover Velar / Genewa 2017 Range Rover Velar zaprezentowany

Brytyjczycy przygotowali aż dziewięć wersji wyposażeniowych. Oprócz limitowanej, inauguracyjnej odmiany "First Edition" w cennikach pojawią się też: Velar, S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE.

Wszystkie egzemplarze standardowo wyposażone będą w napęd na obie osie. Klienci mają do wyboru dwie jednostki wysokoprężne (w trzech wariantach mocy) i dwa silniki benzynowe.

Najsłabsza konstrukcja o zapłonie iskrowym - czterocylindrowy 2,0 l - osiąga 250 KM i maksymalny moment obrotowy 365 Nm. Standardem jest ośmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów. Sprint do 100 km/h trwa 6,7 s, prędkość maksymalna to 217 km/h.

Topowa jednostka benzynowa - sześciocylindrowy 3,0 l - generuje 380 KM i 450 Nm. Podwójnie doładowane V6 z bezpośrednim wtryskiem zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 5,7 s i prędkość maksymalną 250 km/h.

Podstawowy silnik Diesla - 2,0 l TD4 - oferuje 180 KM i 430 Nm (8,9 s do 100 km/h). Jego wzmocniona wersja - SD4 - może pochwalić się mocą 240 KM i maksymalnym momentem obrotowym równych 500 Nm. Dzięki temu samochód osiąga setkę w 7,3 s od startu i rozpędza się do prędkości maksymalnej 217 km/h.

Zdjęcie Range Rover Velar /

Najmocniejsza jednostka wysokoprężna to 3,0 l V6 SD6. Motor generuje równe 300 KM i aż 700 Nm. To przekłada się na sprint do 100 km/h w 6,5 s i prędkość maksymalną 241 km/h.

Cenniki Range Rovera Velar otwiera kwota 239 900 zł. Na tyle wyceniono podstawową odmianę - Velar - z benzynowym silnikiem o mocy 250 KM lub podstawowym dieslem generującym 180 KM. Benzynowe 3,0 l to już wydatek od 328 500 zł. 263 300 zł zapłacimy za auto z silnikiem SD4. Topowy diesel w podstawowej odmianie wymaga pozostawienia u dealera co najmniej 324 900 zł. Górny pułap cen wyznacza - limitowana - seria "First Edition". Za auto w takiej konfiguracji z benzynowym 3,0 l zapłacić trzeba... 537 000 zł.

Zdjęcie Range Rover Velar /

Pierwsze egzemplarze Velara trafić mają do klientów znad Wisły w przyszłym miesiącu.