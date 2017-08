Poznaliśmy polskie ceny Jaguara E-Pace

Wiemy już, ile zapłacić trzeba w polskich salonach za pierwszego kompaktowego crossovera Jaguara - model E-Pace. Pierwsze egzemplarze trafić maja do polskich nabywców z początkiem przyszłego roku.

Jaguar E-Pace oferowany jest w czterech poziomach wyposażenia: E-Pace, S, SE oraz HSE. Nabywcy mają do wyboru 5 jednostek napędowych - w tym trzy silniki wysokoprężne oraz dwa benzynowe. Dwulitrowy silnik Ingenium Diesel dostępny jest w wersji o mocy 150 KM, 180 KM oraz 240 KM. Jednostki benzynowe - również o pojemności 2.0 - oferują odpowiednio 249 KM i 300 KM.

Wszystkie wersje modelu E-pace mogą poszczycić się niezwykle bogatym wyposażeniem standardowym. Oprócz rozwiązań podnoszących poziom wygody kierowcy i pasażerów, takich jak system multimedialny Touch Pro, światła LED i kamera cofania, oferowane są także zaawansowane układy wspomagające, w tym system monitorowania poziomu zmęczenia kierowcy czy układ awaryjnego hamowania.

Polski cennik otwiera kwota 145 900 zł. Tyle zapłacić trzeba za Jaguara E-Pace z wysokoprężną jednostką o mocy 150 KM, ręczną skrzynią biegów i napędem na przednią oś. Najtańsza odmiana z napędem AWD - również z silnikiem Diesla o mocy 150 KM - to wydatek od 157 400 zł. Klienci chcący cieszyć się komfortem jazdy z automatyczną skrzynią biegów wydać muszą co najmniej 168 500 zł. Najtańsze auto z silnikiem benzynowym o mocy 249 KM to wydatek od 179 900 zł. Standardem jest wówczas napęd na obie osie i automatyczna skrzynia biegów o dziewięciu przełożeniach.

W związku z rynkowym debiutem nowego modelu firma przygotowała również limitowaną, inauguracyjną wersję Jaguar E-Pace First Edition. Bogato wyposażona odmiana oferowana będzie wyłącznie z dieslem o mocy 180 KM lub silnikiem benzynowym generującym 249 KM. Standard obejmuje m.in. automatyczną przekładnię i napęd na obie osie. Za tak skonfigurowane auto z silnikiem o zapłonie samoczynnym zapłacimy 273 200 zł. Samochód z jednostką benzynową wyceniono na 274 900 zł.