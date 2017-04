Porsche notuje rekordową sprzedaż

Porsche ma za sobą udany początek roku – w pierwszym kwartale klienci na całym świecie odebrali około 60 000 samochodów sportowej marki z Zuffenhausen. Oznacza to, że producent przekroczył poziom dostaw odnotowany w tym samym okresie 2016 r o około 7% i uzyskał tym samym najlepszy wynik za pierwszy kwartał w historii firmy. Głównymi motorami wzrostu były rynki chiński i niemiecki, a wśród linii modelowych – Panamera oraz Macan. Oba modele odnotowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

Zdjęcie Porsche Macan pozostaje najchętniej wybieranym modelem marki /INTERIA.PL

"Porsche z sukcesem wprowadziło na rynek nowy model Panamera i trend ten powinien być kontynuowany w kolejnych miesiącach roku" - powiedział Detlev von Platen, członek zarządu Porsche AG odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. "Nasza atrakcyjna gama modelowa zapewnia nam doskonałe podstawy, by to osiągnąć".

Reklama

Podczas targów motoryzacyjnych w Genewie Porsche zaprezentowało aż trzy nowe modele: Panamera Sport Turismo, Panamera Turbo S E-Hybrid oraz 911 GT3. Rynkowa premiera 911 GT3 odbędzie się w maju, Panamera Turbo S E-Hybrid dołączy do niego w lipcu, a Panamera Sport Turismo - w październiku.

"Wszystkie te trzy modele mają typowe dla Porsche geny i sprawią, że pozytywny początek roku będzie miał swój ciąg dalszy" - dodał Detlev von Platen. Już w przyszłym tygodniu, podczas salonu samochodowego w Szanghaju, pokazana zostanie kolejna atrakcja dla chińskiego rynku.

W pierwszym kwartale 2017 r. to Chiny po raz kolejny były największym pojedynczym rynkiem zbytu sportowych aut z Zuffenhausen. Z wynikiem 18 126 egzemplarzy ubiegłoroczny poziom dostaw przekroczono tam o 10%. W Europie firma dostarczyła 19 084 samochody (+7%), a w samych Niemczech - 7160 sztuk, co przekłada się na 19-procentowy wzrost sprzedaży. Poza niesłabnącym sukcesem 911, która trafiła do blisko 1600 niemieckich nabywców, za ten znaczący skok odpowiada także nowa Panamera, zaprezentowana pod koniec ubiegłego roku. Pomyślny trend Porsche kontynuuje również w USA, gdzie nabywcy odebrali 12 718 aut (+4%).



Wyjątkowo dobre są wyniki nowego modelu Panamera - 3630 dostarczonych egzemplarzy to o 12% więcej niż przed rokiem. Dostawy linii modelowych 718 wzrosły o 4%, do 6060 samochodów. Swoją pozycję najchętniej wybieranego modelu Porsche wzmocnił Macan, na którego zdecydowało się 24 797 klientów, co oznacza 15-procentowy wzrost.