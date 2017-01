Polacy spełniają marzenia. Rekordowa sprzedaż Mustanga!

W Polsce nie brakuje miłośników amerykańskiej motoryzacji. Rekordowymi wynikami sprzedaży nad Wisłą może się pochwalić nowy Ford Mustang.

Zdjęcie Polacy pokochali Mustanga /

Wygląda na to, że wieloletnie oczekiwanie na wprowadzenie do europejskiej oferty legendarnego modelu wyostrzyło apetyty nabywców. Z danych instytutu Samar wynika, że w zeszłym roku w Polsce zarejestrowano aż 506 egzemplarzy nowego Forda Mustanga. Jeśli wziąć pod uwagę, że w minionym roku były 252 dni robocze okaże się, że dealerzy Forda sprzedawali po dwa nowe Mustangi dziennie!



Co ciekawe, polscy klienci preferują topową odmianę z silnikiem V8 o pojemności 5,0 l. Na podstawowe egzemplarze wyposażone w 2,3-litrowy, doładowany motor z rodziny Ecoboost (317 KM i 432 Nm) zdecydowało się zaledwie 25 proc. ogółu nabywców. Pozostałe 75 proc. wybrało topową wersję napędzaną silnikiem generującym 421 KM i 530 Nm.

Reklama

Mustang z silnikiem V8 i ręczną skrzynią biegów przyspiesza do 100 km/h 4,8 s i osiąga (limitowaną elektronicznie) prędkość maksymalną 250 km/h. Ceny tak skonfigurowanego Mustanga startują z pułapu 183 tys. zł za model coupe i równych 200 tys. w przypadku kabrioletu.