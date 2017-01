Polacy przywieźli rekordową liczbę starych aut

Zimowe miesiące oznaczają przeważnie stagnację na rynku samochodów używanych. Ostatnio mieliśmy jednak do czynienia z nietypowym zjawiskiem. Plany zmian w podatku akcyzowym od pojazdów zaowocowały skokowym wzrostem importu!

Zdjęcie Polacy sprowadzili bardzo dużo starych samochodów /Stefan Kraszewski /East News

Z danych instytutu Samar wynika, że w grudniu - w ramach tzw. "prywatnego importu" - trafiło do Polski 91 427 używanych samochodów z zachodu (dane dotyczące rejestracji). To najwyższy miesięczny wynik w całym 2016 roku i najlepszy grudzień od - uwaga - dwunastu lat!

Skumulowany wynik importu za rok 2016 zamknął się rekordową liczbą 942 413 zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy samochodów używanych. W stosunku do roku 2015 import wzrósł aż o 20 proc! Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony okaże się, że w zeszłym roku trafiło nad Wisłę przeszło 1,029 mln używanych aut!

Skokowy wzrost importu dotyczył zwłaszcza najstarszych pojazdów, czego przyczyn upatrywać można m.in. w rządowym programie "Rodzina 500 plus". Samochody w wieku powyżej 20 lat zanotowały wzrost o rekordowe 101 proc! W zeszłym roku trafiło do Polski 24 479 takich aut. O 36 proc. wzrósł też import pojazdów w wieku "10 plus". W ostatnich dwunastu miesiącach liczba ich rejestracji zamknęła się rekordowym wynikiem 592 355 sztuk. Z danych Samaru wynika, że średni wiek sprowadzonego samochodu osiągnął w grudniu 12 lat! Najpopularniejszym rocznikiem okazał się 2005 (88 456 sprowadzonych pojazdów).

Z danymi kontrastują informacje Ministerstwa Finansów, wg którego średnia deklarowana wartość sprowadzonego w zeszłym roku samochodu wyniosła aż 29 705 zł! W zestawieniu ze strukturą wiekową pojazdów świadczyć to może o pogłębiających się podziałach społecznych.

Polacy w dalszym ciągu najbardziej cenią sobie samochody marek niemieckich. Najpopularniejszym producentem okazał się być Volkswagen przed: 2. Oplem, 3. Audi, 4. Fordem i 5. Renault. W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze: 6. BMW, 7. Peugeota, 8. Citroena, 9. Toyotę i 10. Mercedesa.

Ranking najpopularniejszych modeli otwiera Audi A4 (38 133 rejestracji). Drugie miejsce zajmuje Volkswagen Golf (36 376 rejestracji), trzecie - Opel Astra (33 421 rejestracji). W pierwszej piątce znalazły się też: 4. Volkswagen Passat (33 165 rejestracji) i 5. BMW serii 3 (28 020 rejestracji). Do "top ten" wliczają się jeszcze: 6. Audi A6, 7. Audi A6, 8. Ford Focus, 9. Opel Zafira i 10. Renault Scenic.